Xerfan Advocacia reúne colaboradores para celebrar 25 anos

O Xerfan Advocacia, um dos escritórios da área jurídica mais conceituados da capital paraense, celebra 25 anos de atividades e, para marcar a data, um evento acontece na noite desta quinta-feira (22), em uma casa de recepções no bairro do Reduto, em Belém, com direito a show do cantor Paulo Ricardo, que comandou, nos anos 80, a banda de rock RPM. A celebração, que reunirá os colaboradores do escritório, amigos e familiares, deve contar cerca de 350 convidados.

Além de música, a ocasião também promete emoções. João Jadson, jornalista e mestre de cerimônias, é quem comandará o palco e relembrará a trajetória do escritório, desde os desafios até as conquistas alcançadas ao longo dos anos, além do compromisso da empresa com a excelência e a responsabilidade ambiental aliado ao fomento da cultura jurídica. Além disso, durante o evento, serão homenageadas personalidades que contribuíram ao longo dos anos com a Xerfan Advocacia.

Desde sua fundação em 1999, o escritório vem construindo uma história de sucesso e dedicação no cenário jurídico de Belém. Fundado pelo advogado Roberto Xerfan, o escritório teve seu início modesto, com Roberto percorrendo as ruas da capital em busca de clientes, utilizando seu carro como escritório móvel. No entanto, a visão empreendedora do advogado e o apoio de pessoas especiais foram fundamentais para o crescimento do escritório.

“Será um momento para relembrar de onde viemos e onde chegamos, mas também de agradecer, com aqueles que caminharam conosco nesta trajetória. O nosso lema “advogar é um prazer” reflete justamente isso, essa nossa forma de fazer advocacia diferenciada, sempre buscando ir além, procurando humanizar cada vez mais nossas condutas e mantermos uma relação mais próxima com nossos clientes e colaboradores”, afirma Roberto.

Para Roberto Xerfan, o momento será de agradecimento (Divulgação)

Além do crescimento físico, o escritório também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade. Atualmente, é totalmente abastecido por energia solar. Além disso, oferece energia limpa e gratuita aos clientes que possuem carros elétricos ou híbridos, sendo um dos primeiros a contar com um carregador elétrico abastecido por energia solar. A ideia dos sócios é reforçar o comprometimento do escritório com a responsabilidade ambiental, aliada à comodidade aos clientes.

A Xerfan Advocacia, que funciona no mesmo local desde seu início, na Rui Barbosa, 543, atua nas áreas de direito empresarial, cível, tributário, ambiental, do consumidor, registral, imobiliário e trabalhista, além de possuir parcerias em outras áreas por todo o Brasil. O espaço, já moderno, deve ser ampliado em breve com um prédio anexo que contará com um novo coworking, espaço cultural e auditório para 60 lugares. Hoje, a equipe do escritório é formada por 10 advogados e 8 colaboradores.