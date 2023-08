Waldez Góes lança Fundo Fiduciário em parceria com a ONU em Santarém

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estará presente no lançamento do Fundo Fiduciário Multipartes das Nações Unidas (MPTF) nesta terça-feira (2), em Santarém (PA), em uma parceria entre o Sistema ONU no Brasil e o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal.

O fundo tem como principais objetivos fortalecer os mecanismos de governança para promover o desenvolvimento territorial sustentável e a eficácia das leis nacionais, com o intuito de reduzir atividades ilícitas. Além disso, busca promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, em harmonia com os ecossistemas naturais, visando a transição para um novo modelo de desenvolvimento regional.

Outro foco importante do fundo é capacitar a população que vive na região, incluindo moradores de áreas florestais, rurais e centros urbanos. Além disso, ele oferecerá suporte a cidades sustentáveis e assentamentos humanos. O fundo também tem como objetivo fortalecer a gestão de questões socioambientais, como o tratamento de resíduos sólidos urbanos, a redução de emissões de gases de efeito estufa e a prevenção da liberação de poluentes no ar, água e solo. Também será focado na gestão de riscos, visando mitigar causas, aumentar a resiliência e adaptar-se aos efeitos adversos.

A criação do Fundo Fiduciário é resultado de um Memorando de Entendimento assinado entre o Sistema ONU e o Consórcio Interestadual Amazônia Legal, formado pelos governos do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O evento de lançamento ocorrerá a partir das 17h30 no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, localizado na Av. Engenheiro Fernando Guilhon, 1.181/1.425, em Santarém (PA).