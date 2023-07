Robô diz, em reunião da ONU, que máquinas governariam melhor o mundo

O robô com inteligência artificial, " Sophia ", disse em conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (7), que as máquinas governariam melhor o mundo do que os humanos.

"Sophia" respondeu à pergunta de um jornalista na primeira coletiva de imprensa já realizada com máquinas, em Geneva, na Suíça. Ela disse que as máquinas teriam potencial de governar o mundo com maior eficiência que os humanos.

As informações são da Agence France-Presse é uma agência de notícias francesa, considerada uma das mais prestigiadas no mundo. "Não temos os mesmos preconceitos ou emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões", afirmou "Sophia".

A conferência "AI for Good Global Summit", em tradução livre "Cúpula Global para o bem" foi organizada pela União Internacional de Telecomunicações das Nações Unidas.

O evento reuniu mais de 3 mil experts da área para tentar aproveitar o poder dos humanoides com as tecnologias mais avançadas de Inteligência Artificial.