Voos e preços de passagens aéreas para Santarém serão discutidos em Brasília, nesta terça-feira (9) 

Representantes das companhias aéreas e do Ministério do Turismo, além de outros dois ministérios, têm encontros marcados nesta terça-feira (9) e quarta-feira (10), em Brasília (DF). Na pauta, a frequência de voos e preços de passagens aéreas para Santarém, no oeste paraense. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, confirmou presença.

O secretário municipal de Turismo de Santarém, Alaércio Cardoso, e o deputado federal Henderson Pinto também vão participar das reuniões. O município de Santarém quer se recuperar dos impactos negativos provocados pela pandemia de covid-19, no setor de turismo.

O secretário, Alaércio Cardoso, pondera, por exemplo, que a baixa frequência de voos das companhias para a região resultam em aumento das passagens, e essa elevação em nada contribui para melhorar o turismo em Santarém.

A prefeitura de Santarém informou que tem buscado o diálogo com as companhias aéreas a fim de encontrar estratégias que melhorem a frequência de voos para a região, em consequência, preços mais acessíveis nas tarifas aéreas.

Por sua vez, as empresas aéreas justificam que os preços altos das passagens são reflexo dos valores cobrados pelo combustível. Alaércio Cardoso observa inclusive que o governo estadual tem dado incentivos fiscais para as companhias aéreas em relação ao ICMS do combustível de aviação no estado do Pará. Ele informou que algumas empresas pagam 2% apenas desse imposto.

Ainda que os valores das passagens sigam altos, Santarém estima que 250 mil turistas cheguem ao município, de avião e também pelo modal hídrico, por meio de transatlânticos internacionais.

O setor turístico tem se organizado para prestar bons serviços aos visitantes, e locais de difícil acesso à internet agora têm conexão, via o programa nacional "Wi-Fi Brasil".

A prefeitura de Santarém aposta na exuberância dos recursos naturais santarenos para a atração de visitantes. O município, chamado carinhosamente a "Pérola do Tapajós", dispõe de praias, igarapés e cursos d'água que encantam os visitantes. Para melhorar também os serviços, o governo do Pará e prefeitura investem em cursos de manipulação de alimentos, condutores de trilhas e de caminhadas.