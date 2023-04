Programa com passagens aéreas mais baratas deve começar a partir de agosto; entenda

O programa do governo que planeja disponibilizar passagens aéreas mais baratas aos brasileiros, deve iniciar em agosto de 2023. Ainda sem data certa para o lançamento, o projeto já conta com a participação das companhias Gol, Latam e Azul. Inicialmente, o programa deve beneficiar servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, estudantes do Fies e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Nomeado como “Voa Brasil”, o programa está ganhando vida, apesar das críticas. A iniciativa tem o objetivo de democratizar o transporte aéreo, com passagens a R$200. Atualmente, apenas 10% da população brasileira tem acesso a este meio de transporte, segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

“Temos 90 milhões de passagens por ano, uma das maiores do mundo, mas só 10% dos CPFs voam. Vamos ajudar a resolver o problema no segundo semestre”, afirmou o ministro.

O ministro Márcio França informou ainda que as passagens poderiam ser adquiridas por crédito consignado, em até 12 vezes no boleto, e disse que o programa não terá subsídio federal, ou seja, não será com recursos públicos, porém ainda não há detalhes de como a conta vai ser fechada. De acordo com França, o presidente Lula deverá fazer o anúncio em breve.

