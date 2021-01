Volta às aulas: cadernos sobem o dobro da inflação

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará) divulgou, nesta quarta-feira, 6, a primeira pesquisa sobre o custo do material escolar em 2021. O levantamento abrange cerca de 50 itens, entre cadernos, lápis, canetas, borrachas, lápis de cor, massa para modelar, lancheiras e mochilas. A entidade constatou que a maioria dos produtos foi reajustada bem acima da inflação do ano, estimada em torno de 5%.

Segundo o Dieese/PA, entre os itens pesquisados, os cadernos, um dos de maior importância dentro da cesta de material escolar, estão bem mais caros neste ano se comparados ao mesmo período do ano passado.

A entidade observa que os reajustes no preço dos cadernos não foram uniformes, podendo chegar em torno de 10%, variando entre as lojas.

O preço dos cadernos também variam dependendo do tipo, formato, padrão, com capa flexível ou dura, brochura ou espiralado. Os de capa flexível, dependendo do número de matérias, podem variar entre R$ 8 a R$ 20 (tipo brochura de 96 páginas) ou de R$ 10 até cerca de R$ 45 (os cadernos aramados com capa flexível de 10 matérias com 200 folhas).

Já os cadernos de capa dura (são os mais caros) podem ser encontrados entre R$ 12 até R$ 50, dependendo da quantidade de matérias, do designer, com ou sem personagens e do local de compra.

Os cadernos com temas infantis também podem ser encontrados com preços que chegam a R$ 50 (dependendo da quantidade de matérias).

Lápis

O lápis de cor, a exemplo dos cadernos, também está mais caro, e com preços variando dependendo da marca, do local de compra e do tamanho. O produto pode atingir até R$ 20 a caixa.

As mochilas, dependendo da marca, do designer, do local de venda e dos personagens, com e sem rodízios, cada uma pode custar entre R$ 35 a mais de R$ 300.

As lancheiras também podem ser encontradas com preços que variam de R$ 35 a quase R$ 100.

Kit escolar

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, outros produtos da cesta de material escolar também tiveram aumentos expressivos nos últimos 12 meses, com destaque para o kit escolar (lápis de cor grande com 12 unidades, apontador, borracha e lápis) da Faber Castell, que está custando em média R$ 19,65, com um reajuste de 16,76%.

A massa para modelar, caixa com 12 unidades, 180g, da Faber Castell, está custando em média R$ 11,45, com um reajuste de 15,66%.

A resma de papel Chamex A4, 500 folhas, está custando em média R$ 23,99, apresentando reajuste de 12,10%

Ainda se destacam em altas a Cola Polar, 40g, para isopor, que está custando média R$ 2,93, e teve reajuste de 10,57%; giz de cera pequeno, caixa com 12 unidades, da Acrilex, que está custando em média R$ 2,75, com reajuste de 10%; apontador com depósito, da Faber Castell, com a unidade custando em média R$ 7,83, e que teve de 7,26%; e da tinta guache, caixa com 6 unidades, da Faber Castell, em média a R$ 5,99, com um reajuste de 5,46%.

A inflação estimada para os últimos 12 meses gira em torno de 5%.

Ainda segundo o Dieese/PA, outros produtos que compõem a cesta de material escolar também ficaram mais caros nos últimos 12 meses, entre eles as folhas de cartolina, réguas escolares, aventais, canetas e lápis.