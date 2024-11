Você quer agitação ou sossego? Descubra os melhores destinos para viajar e dicas para se organizar

Depois de você conhecer os dez destinos mais procurados pelos paraenses para viajar no final do ano e também os destinos mais baratos, é hora de descobrir quais os melhores destinos para quem curte agitação e para quem gosta de calmaria, além de conhecer dicas e organização para viajar.

Para Alex Silva, presidente no Pará da Associação Brasileira de Viagem (ABAV), os destinos mais agitados são a praia da Pipa (RN), São Miguel do Gostoso, vila de pescadores também do Rio Grande do Norte, Fortaleza e Rio de Janeiro. “Para garantir alguma promoção, as agências de viagens irão lançar no Black Friday. Acredito ser essa uma das últimas oportunidades”, indica.

Fortaleza e Rio de Janeiro também aparecem como um dos destinos mais agitados na opinião de Reinaldo Perdigão. Dono de uma empresa de viagens rodoviárias de Belém, ele cita ainda a capital do Maranhão, São Luís, como opção para quem prefere a movimentação. Para quem preza pelo sossego, Campos do Jordão, município de São Paulo, e cidades do Sul brasileiro são opções indicadas.

Segundo Gregori Ferreira, o Brasil tem destinos que agradam tanto quem busca agito quanto quem quer tranquilidade, com opções em diversas regiões que se adaptam a diferentes perfis de viajantes do Pará. Veja abaixo as sugestões do agente de viagens e dono de uma empresa de turismo de Belém.

Para quem procura agitação:

Rio de Janeiro (RJ): Ideal para quem gosta de praias, vida noturna e eventos culturais. Além do Carnaval, há festas e shows durante o ano todo;

São Paulo (SP): Com vida noturna intensa, a cidade oferece baladas, bares, festivais de música e arte, além de eventos esportivos e culturais;

Florianópolis (SC): Conhecida como "Ilha da Magia", tem festas famosas e uma vibe jovem, especialmente no verão. As praias, como Jurerê Internacional, atraem turistas de todo o mundo;

Balneário Camboriú (SC): É um dos lugares preferidos por quem procura agito e badalação, com suas baladas, restaurantes e praias movimentadas.

Para quem busca sossego:

Chapada dos Veadeiros (GO): O destino é ideal para quem quer contato com a natureza. Há cachoeiras, trilhas e uma energia relaxante no ar;

Serra Gaúcha (RS): As cidades de Gramado e Canela são excelentes para quem quer um clima europeu, com passeios tranquilos e gastronomia local;

Ilha de Boipeba (BA): Localizada na Bahia, é um destino isolado e muito tranquilo, com praias quase desertas e uma natureza exuberante;

Lençóis Maranhenses (MA): Apesar de atrair turistas, o local mantém uma atmosfera de tranquilidade, com lagoas naturais e um pôr do sol espetacular.

Como encontrar preços em conta e promoções?

Planeje com antecedência: Passagens e hospedagens costumam ter preços mais acessíveis com alguns meses de antecedência;

Procure comparar sites: Plataformas como Kayak, Google Flights e Skyscanner ajudam a monitorar promoções e escolher os melhores momentos para a compra;

Seja flexível com datas: Variações de preço são comuns em dias da semana menos procurados. Férias e feriados também têm maior demanda, elevando os preços;

Considere pacotes: Alguns pacotes turísticos oferecem economia com hospedagem e passagem combinadas.

Como economizar na viagem?

Pesquise pacotes promocionais: sites como Hub e MaxMilhas costumam ter boas ofertas, principalmente para baixa temporada;

Prefira baixa temporada: Evitar os meses de férias e feriados pode reduzir os preços em até 50%;

Explore opções de transporte: Viajar de ônibus entre cidades próximas e pegar transporte público ajuda a economizar;

Considere estadias alternativas: Hostels, pousadas e até campings são alternativas mais em conta.