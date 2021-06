Veterinária abandona a profissão para empreender com eventos

Formada em Medicina Veterinária, Rita Marques, de 50 anos de idade, largou a profissão para, inicialmente, se dedicar aos cuidados da filha doente e hoje é proprietária da Personal Eventos, uma marca que realiza festas infantis, casamentos e aniversários.

O gosto pela produção de eventos vem desde quando a filha era criança e Rita organizava todas as festas da menina, desde os aniversários até os 15 anos, elaborando os brindes, montando a decoração e enfeitando a festa. Com a preocupação de proporcionar a festa de debutante perfeita para a moça, a empreendedora decidiu se capacitar. “A Personal Eventos existe desde que minha filha nasceu, pois sempre fui eu que organizei cada detalhe das festinhas na escola e em família. Quando chegou o tão esperado 15 anos, vi que tinha que conhecer a fundo o que eu iria contratar. Foi então que fiz um curso de Cerimonialista para ter segurança em cada serviço prestado”, afirma a mãe.

Em 2016, com muitas dívidas devido aos gastos com o tratamento da filha que possui esclerose múltipla, Rita, que já havia abandonado o emprego de veterinária, e o esposo decidiram investir no ramo de eventos, devido à facilidade e conhecimentos já adquiridos pela cerimonialista.

Com a chegada da pandemia em Belém seu negócio foi um dos mais impactados com as medidas de restrições que proibiam a execução de festa, aniversários, baladas e afins. O cancelamento desses eventos fez com que a Personal fechasse as portas. “O mercado de forma geral parou devido à pandemia em que estamos passando. Com tudo isso fiquei paralisada, não conseguia nem mesmo postar fotos dos meus produtos. Com medo de receber pessoas, parei de produzir”, relata a empresária.

Foi através da irmã que Rita conheceu e se interessou pela iniciativa do Grupo Liberal. “Quando minha irmã me falou sobre o projeto Continue Vendendo, vi uma oportunidade das pessoas pensarem como eu: que devemos valorizar cada instante, mas desta vez não com muitas pessoas, mas com as pessoas mais importantes de nossas vidas”, comenta.

E é através do projeto que a empreendedora busca divulgar o seu serviço e, mais do que isso, mostrar para as pessoas o quanto é importante celebrar a vida nos dias de hoje. “Espero que o projeto traga esperança para as pessoas. Que elas valorizem a vida e percebam que cada momento é importante. E com consequência disso a Persona, eventos participe do seu momento especial”, finaliza Rita.

PROJETO

O projeto Continue Vendendo é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca auxiliar os negócios e comércios locais que foram impactados diretamente com a pandemia do novo coronavírus, incentivando assim, os microempreendedores e apoiando os pequenos negócios.

Com a divulgação dos serviços e produtos do mercado estadual, compartilhando novas e excelentes práticas criadas por cada profissional das mais diferentes áreas, o projeto visa fomentar o comércio fazendo girar a economia local, refletindo em todo o mercado econômico do Pará.

Serão divulgados os empreendedores interessados que realizarem suas inscrições até o início de junho. Elas passarão por análise e avaliação de uma série de requisitos e as que tiverem seus cadastros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia e portal OLiberal.com. A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas. Até o momento, mais de 600 negócios locais demonstraram interesse e se inscreveram no projeto Continue Vendendo e já foram divulgados mais de 160 empreendimentos através dos canais de comunicação do Grupo Liberal.

As inscrições continuarão abertas até o final de junho e podem ser realizadas através do portal oliberal.com/continuevendendo. A divulgação acontecerá às terças, quintas e sábados, nos jornais O Liberal e Amazônia e também no portal oliberal.com, até dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas.

SERVIÇO

Personal Eventos

Localização: Av Rômulo Maiorana, 1149 - Entre Timbó e Estrella

Horário: 8h às 12h - 14h às 18h

Contato: (91) 9 8111-4536