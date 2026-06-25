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Economia

Verão impulsiona vendas em farmácias e aumenta procura por proteção solar e cuidados com a pele

Demanda por protetores solares, repelentes e hidratantes cresce até 50% a partir de junho; setor prevê alta de até 70% nas vendas até o fim da estação

Jéssica Nascimento

Com a chegada do verão amazônico, as farmácias registram aumento expressivo na procura por produtos de proteção e cuidados com a pele. Itens como protetores solares de alto fator, repelentes, hidratantes leves e loções pós-sol passam a liderar as vendas, acompanhando o período de férias escolares e o aumento da exposição ao sol intenso da região.

O movimento de consumidores já é percebido desde junho, com crescimento médio de 50% na demanda em relação aos meses anteriores. A expectativa do setor é de que esse cenário se mantenha aquecido até o fim do verão, impulsionado também pelo turismo em municípios paraenses e pela maior conscientização sobre autocuidado.

Proteção solar lidera procura e revela mudança de comportamento

O farmacêutico e vice-presidente da Coorfami (Cooperativa de Trabalho de Farmacêuticos Independentes), Diego Lobo, destaca que o verão na região exige atenção redobrada com a pele e explica o aumento na busca por determinados produtos.

“O verão amazônico é muito agressivo, então alguns cuidados são necessários e se intensifica a venda de protetores solares, principalmente os kits, devido às férias escolares”, afirma.

Segundo ele, os protetores com FPS acima de 50 estão entre os mais procurados, assim como loções pós-sol e hidratantes.

“Além do mais, protetores de fator 50 para mais também são muito procurados (...) e loção pós-sol, devido à exposição excessiva que algumas pessoas acabam extrapolando nesse período”, completa.

image Diego Lobo. (Foto: Igor Mota)

Hidratantes, repelentes e vitaminas ganham espaço nas prateleiras

Além dos filtros solares, outros produtos também registram alta nas vendas durante o período. Diego Lobo ressalta o crescimento da demanda por itens de cuidado diário e proteção complementar.

“Os demais que têm aumento nessa época do ano são os hidratantes corporais, faciais e labiais (...) Além também dos repelentes, que são bastante utilizados devido ao aumento da incidência de mosquitos”, explica.

O farmacêutico também observa uma mudança no perfil do consumidor, que busca mais tecnologia e multifuncionalidade nos produtos.

“Hoje as pessoas têm mais consciência desse autocuidado com a pele (...) elas vêm a procurar produtos que tenham base, que tenham alguns outros ativos que ajudam na hidratação da pele”, diz.

Farmácias reforçam estoques e ampliam visibilidade dos produtos

De acordo com a farmacêutica Anna Paula, as farmácias se antecipam ao aumento da demanda e reforçam os estoques antes do pico do verão.

“Sim, as farmácias se preparam, devido ao aumento da demanda, tanto de protetores, quanto de repelentes e hidratantes”, afirma.

Ela destaca ainda quais são os produtos mais procurados neste período. “Em 1° lugar são os protetores solar, seguido de hidratantes”, resume.

image (Foto: Igor Mota)

Consumo já cresceu e expectativa é de alta até o fim do verão

O setor já percebe aumento nas vendas desde junho e projeta crescimento ainda maior ao longo da estação. Para Diego Lobo, o cenário deve se intensificar.

“A gente já percebe um aumento significativo da procura desses produtos, em torno de 50% mais ou menos”, afirma.

A projeção, segundo ele, é ainda mais otimista para os próximos meses.

“A gente espera que (...) tenhamos uma projeção de venda de 70% maior, comparado ao ano anterior”, destaca.

Anna Paula também reforça a expectativa positiva: “Que os clientes aproveitem o verão com toda segurança e qualidade, com nossos produtos.”

image (Foto: Igor Mota)

Turismo e sazonalidade influenciam vendas no Pará

O impacto do verão é ainda mais forte em municípios turísticos do estado, como Salinópolis, Santarém, Bragança e Marabá. Segundo Orlando Campos, a movimentação de visitantes pode impulsionar significativamente o consumo.

“A expectativa para os municípios do Pará que recebem muitas pessoas durante as férias (...) é o aumento das vendas”, afirma.

Ele destaca que redes de farmácias podem até quadruplicar o faturamento em algumas localidades.

“Quem tem filiais nessas localidades as vendas tendem até a quadruplicar. Porque aumenta o número de transeuntes”, explica.

image (Foto: Igor Mota)

Preços têm reajuste moderado e setor aposta em promoções

Sobre os preços, os entrevistados apontam variações dentro do esperado no setor farmacêutico, com reajustes anuais médios.

Diego Lobo explica que há impacto da indústria: “É preciso também que a gente acompanhe esse aumento, que é de 3,5% mais ou menos, que é anual.”

Já Anna Paula afirma que não houve grandes variações e que o período costuma ser marcado por ofertas.

“Não tiveram [variações significativas], inclusive sempre nesse período fazemos ofertas para os clientes aproveitarem ainda mais.”

Orlando Campos reforça que a competitividade influencia diretamente na formação de preços: “Hoje cada vez mais o mercado tá muito competitivo (...) preço é o primordial.”






 

 

 

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