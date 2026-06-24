Receita Federal inicia divulgação de empresas classificadas como devedoras contumazes

A Receita Federal divulgou a primeira lista de contribuintes classificados como devedores contumazes, após a conclusão dos processos administrativos previstos na Lei Complementar nº 225/2026. A medida tem como objetivo combater a inadimplência recorrente, ampliar a transparência fiscal e coibir práticas que possam gerar concorrência desleal entre empresas.

Os primeiros contribuintes enquadrados pertencem ao setor fumageiro, cujos débitos tributários ultrapassam R$ 25 bilhões, segundo a Receita Federal. A fiscalização também já avançou para o segmento de combustíveis, onde as dívidas somam mais de R$ 30,6 bilhões, considerando dados da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

De acordo com as regras em vigor, a classificação como devedor contumaz ocorre quando há inadimplência tributária considerada substancial, reiterada e sem justificativa. Antes da inclusão na lista, os contribuintes são notificados e têm prazo de 30 dias para quitar os débitos, regularizar a situação ou apresentar defesa administrativa.

Critério específicos

A legislação estabelece critérios específicos para o enquadramento, entre eles a existência de dívida tributária superior a R$ 15 milhões, valor acima do patrimônio declarado pela empresa, além da manutenção da inadimplência por períodos consecutivos ou alternados ao longo de 12 meses.

Restrições previstas em lei

Os contribuintes classificados como devedores contumazes ficam sujeitos a uma série de restrições previstas em lei. Entre elas estão o impedimento de receber benefícios fiscais, participar de licitações públicas e aderir a determinados programas de regularização tributária. Também podem ser aplicadas medidas como restrições à recuperação judicial, declaração de inaptidão da inscrição cadastral e cancelamento de certificações obtidas em programas de conformidade fiscal.

Plataforma reúne informações

Para reunir informações sobre o tema, a Receita Federal lançou uma plataforma específica com detalhes sobre os critérios de enquadramento, as etapas do processo administrativo e as formas de regularização dos débitos.

O órgão ressalta que a medida não tem como foco empresas que enfrentam dificuldades financeiras temporárias, mas sim casos em que o não pagamento de tributos é utilizado de forma sistemática como estratégia de negócio.

Direito de defesa garantido

A Receita também destaca que o enquadramento só ocorre após processo administrativo que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. As empresas notificadas podem quitar integralmente as dívidas, solicitar parcelamento, apresentar documentos que comprovem regularidade fiscal, demonstrar patrimônio suficiente para afastar a classificação, contestar a decisão administrativamente e recorrer em caso de indeferimento.

Situações que não geram enquadramento

A legislação prevê ainda situações em que o enquadramento não deve ser aplicado. Estão excluídas empresas com débitos parcelados e pagos regularmente, tributos com exigibilidade suspensa por decisão judicial, valores em discussão administrativa, controvérsias jurídicas relevantes e casos de empresas afetadas por calamidades públicas ou crises devidamente comprovadas.

Outra regra determina que juros, multas e encargos legais não são considerados no cálculo principal da dívida para fins de classificação como devedor contumaz.