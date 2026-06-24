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Economia

Grupo Liberal recebe dirigentes do Grupo Líder para alinhar parcerias e projetos comerciais

A reunião também reforçou a importância do diálogo entre empresas que desempenham papel relevante no desenvolvimento econômico do Pará

Gabriel Pires
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Reunião fortaleceu a parceria entre o Grupo Liberal e o Grupo Líder (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, recebeu nesta quarta-feira (24), na sede do veículo de comunicação, em Belém, o presidente do Grupo Líder, Oscar Rodrigues, para uma reunião voltada à discussão de parcerias comerciais entre os dois grupos empresariais e ao fortalecimento de relações institucionais. O encontro também reuniu a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, além do diretor do Magazan, João Rodrigues, e representantes das áreas comercial e marketing do Grupo Líder.

Durante a visita, Ronaldo Maiorana também compartilhou experiências sobre as transformações do jornalismo digital e o fortalecimento do papel da imprensa em um contexto de crescente digitalização dos processos de comunicação e produção de conteúdo. E a importância dos parceiros comerciais como um pilar estratégico.

No encontro, Oscar Rodrigues destacou a longa trajetória de parceria entre as duas empresas e ressaltou a importância dos veículos de comunicação para o fortalecimento das estratégias comerciais do varejo. Segundo ele, a relação entre os grupos se constrói há cerca de cinco décadas e sempre foi marcada pela colaboração mútua.

Diálogo

A reunião também reforçou a importância do diálogo entre empresas que desempenham papel relevante no desenvolvimento econômico do Pará, conforme destacado por Ronaldo Maiorana e Oscar Rodrigues. Além de discutir oportunidades de negócios, o encontro serviu para promover a troca de experiências sobre os desafios e perspectivas dos setores de comunicação e varejo,

“Eu fico até emocionado quando chego aqui porque lembro de toda a nossa história. O Grupo Liberal sempre foi um parceiro de enorme importância para nós. Nós fazemos o nosso trabalho, mas precisamos dos meios de comunicação para levar nossas mensagens aos clientes e mostrar aquilo que temos a oferecer. Essa parceria já dura cerca de 50 anos e continua sendo muito importante para o Grupo Líder”, afirma.

Confiança

Para o empresário, a parceria construída ao longo dos anos vai além da relação comercial e reflete a confiança entre duas instituições que acompanham o desenvolvimento do Pará. Ele ressalta que o alcance e a credibilidade do Grupo Liberal contribuem para ampliar a comunicação das ações realizadas pelo Grupo Líder, fortalecendo o relacionamento com consumidores e a presença das marcas junto ao público paraense.

Rodrigues também reforçou que a comunicação desempenha papel fundamental na conexão entre as empresas e o público. “O Líder necessita dessa parceria para que possamos contar às pessoas o que estamos fazendo e o que fazemos de melhor. Não temos nenhuma dúvida sobre a importância desta relação”, observa.

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