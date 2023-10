Vendedores de Belém apostam em diferentes técnicas para conquistar clientes de várias gerações

Neste 1° de outubro, data em que se comemora o Dia do Vendedor no Brasil, profissionais relatam que o comércio brasileiro está cada vez mais competitivo e exigente devido ao crescimento do setor, estimado em 9,3% entre os anos de 2022 e 2023, conforme apontam estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) .

Para se destacar entre a concorrência e conquistar novos clientes, muitos vendedores apostam em novos meios para garantir o sucesso das operações. No entanto, o mercado consumidor reúne pessoas de diferentes gerações, que possuem experiências e formas de enxergar o mundo de maneiras distintas entre si, fazendo com que as técnicas de vendas sejam expandidas para atender a todos os consumidores de forma eficiente.

Quatro gerações coexistem e têm demandas específicas

O fator geracional não pode ser ignorado pelos profissionais, especialmente por coexistir, atualmente, quatro gerações: baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964), geração X (nascidos entre 1960 até 1979), millennials (nascidos entre 1980 e meados de 1990), e a geração Z (nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e o ano de 2010).

“Todos os vendedores têm a ambição de vender. Mas não é só vender, é você realizar um sonho do cliente. Então, na primeira vez em que ele entra na loja, precisa ser bem atendido, bem recebido, porque ali, para mim, é mais uma venda, mas para ele é um sonho que podemos realizar”, destaca a vendedora Ingrid Cavalcante.

A vendedora Beatriz Neves afirma que gerar conexão com os clientes é fundamental para compreender as necessidades dos consumidores e os ajudar a tomar decisões durante o processo de venda.

Ela trabalha no segmento de acessórios e diz que a diferença entre as gerações é mais acentuada no desenvolvimento da confiança. “Para as pessoas mais velhas, precisamos trabalhar muito para ganhar a confiança, explicar minuciosamente todos os detalhes das peças, informar sobre a garantia, para, só assim, conseguir fidelizar a cliente”, revela Beatriz.

Já para as gerações mais novas, ela diz, é preciso conquistar de uma forma diferente. Segundo Beatriz, a indecisão é uma característica muito presente na clientela mais jovem. “A indecisão é uma barreira, pois, geralmente, algumas moças não sabem se optam pelo dourado ou prata, o que, às vezes, é até um fato de desistência para a compra.”

Outra forma que a vendedora encontra para cativar as clientes é por meio de brindes nas compras ou a entrega dos pedidos sair de forma gratuita. “Usamos muito os mimos, a partir de tal valor, elas ganham algum presente ou até a taxa grátis”, conta Neves.

Em contrapartida, Ingrid Cavalcante ressalta que a preparação do vendedor é fator determinante para o sucesso das vendas. “Você tem que estudar muito, saber sobre o que está vendendo e tentar mostrar para o cliente a transparência que a tua loja trabalha. Isso cativa o cliente, e é um desafio todos os dias”.

Jovens se interessam pela parte tecnológica dos veículos

De acordo com Ingrid, que trabalha com automóveis, os jovens se interessam, predominantemente, pela parte tecnológica dos veículos, enquanto gerações mais velhas priorizam o conforto e ponderam o custo-benefício. “Tem jovem que já sabe tudo sobre o carro que ele tem em mente, e quando chegam aqui, já vem em busca de tecnologia”.

Ela pontua que a internet ajuda a alcançar novos clientes. Nas redes sociais, Ingrid compartilha catálogos de promoções, publicações informativas sobre sua área de venda, entre outros conteúdos. “Já vendi para pessoas que entraram na minha página no Instagram. Tiro dúvidas de clientes, faço de tudo um pouco”, declara a vendedora.