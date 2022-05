Vendedor de canetas de Belém se torna milionário aos 26 anos

O jovem Douglas Ferreira, nascido na periferia de Belém, conseguiu conquista o primeiro milhão aos 26 anos de idade graças às empresas que ele mesmo criou."Quando era uma criança e me perguntavam 'o que quer ser quando crescer?', eu sempre respondia 'empresário', deixando os adultos surpreendidos", explica Douglas.

Filho uma mãe dona de casa e de um pai ausente, ele foi aluno de escola pública durante toda a infância. Aos 10 anos começou a vender canetas, e esse foi o primeiro passo no mundo do empreendedorismo.

Douglas ingressou no mercado de trabalho como aprendiz numa empresa de transporte, aos 14 anos. Aos 20 anos, ele começou a cursar administração de empresas, mas logo percebeu que o curso "não era para ele". Pouco depois, o rapaz decidiu abandonar a faculdade e dedicar-se 100% ao próprio negócio.

"(No Brasil) as pessoas ainda têm um certo preconceito com a questão da idade dos empresários, mas eu acabei com esse problema quando comecei a mostrar resultados extraordinários", disse o jovem.