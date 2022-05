Vendas do comércio paraense não cresceram nem diminuíram em março; entenda

As vendas do varejo no Pará no mês de março de 2022 ficaram estagnadas, sem aumentos ou recuos no volume de compras, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio. Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contrastam com os dois primeiros meses do ano, quando foram registradas altas de 2,8% em janeiro e 2,4% em fevereiro.

Na comparação com março de 2021, porém, o resultado é positivo, já que o comércio paraense registrou queda de 7,2% nas vendas no período, quando a pandemia de covid-19 passava por uma segunda onda de infecções no Pará. No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio teve alta, passando de 6,2% em fevereiro para 9,4% em março. Do mesmo modo, a variação acumulada em 12 meses também teve alta, indo de 6,9% em fevereiro para 7,4% em março.

O que dizem os comerciantes?

John Paul Alves gerencia uma loja que vende de tudo nas proximidades da feira do Entroncamento e conta que a procura tem sido alta pelos comércios de bairro e que as vendas tem crescido.

"O público em geral prefere comprar em um local perto de casa. Além disso, tem a vantagem de encontrar tudo. Tudo o que tem no atacadão, tem aqui. O dinheiro está um pouco escasso então as pessoas não querem fazer aquela compra grande, e sim de pouquinho em pouquinho de acordo com a necessidade", avalia ele, ao destacar que os produtos mais vendidos são os alimentares, como o feijão, e os itens de higiene básica.

Lena Cláudia gerencia um estabelecimento focado em produtos para animais domésticos e conta que o empreendimento não passou sufoco ao longo da pandemia, mas que as coisas agora estão bem melhores quando o assunto são as vendas.

"A gente viu muita gente que baixou muito a procura, os clientes. Mas graças a Deus aqui pela Marambaia e Entroncamento o movimento está excelente. O que sai mais é a ração, tanto para gato ou cachorro. E os produtos de limpeza deles também. Estamos conseguindo levar, apesar da inflação", aponta ela, ao dizer que a expectativa para o resto do ano de 2022 é a melhor possível.

Ranking nacional

Na comparação com os demais estados brasileiros, a pesquisa apontou que o Pará ocupou a 20ª colocação entre todos. Na lista, aparecem com quedas expressivas o Amazonas (-3,2%), Distrito Federal (-1,5%) e Bahia (-1,2%). Já Goiás (3,0%), Roraima (2,8%) e Pernambuco (2,5%) registraram as maiores altas no mesmo mês. Considerando todo o território nacional, o volume de vendas no comércio varejista nacional teve alta de 1,0% em relação ao mês de fevereiro.