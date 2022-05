Empreendedores notam pequeno recuo no número de encomendas para o Dia das Mães

Empreendedores que trabalham com a venda de cestas de café da manhã e produtos personalizados na região metropolitana de Belém notaram, em 2021, um pequeno recuo no número de encomendas para o Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo, 8 de maio. A jovem Karine Cunha, de 26 anos, ajuda a mãe nesse trabalho deste os 15 anos, e conta que a data é a que mais movimenta as vendas dos produtos feitos pela família.

Hoje à frente da empresa, que contabiliza um ano de certificado de Microempreendedor Individual (MEI), Karine cuida da parte burocrática para a venda de bolos, doces e salgados. Na época de datas comemorativas, como Dia das Mães e dos Pais, e Dia da Mulher, por exemplo, elas passam a apostar nas cestas com vários produtos.

“O Dia das Mães é o que sai mais cestas. A gente tem a cesta que vai com pães, bolinho, frutas, caneca, suco, salgadinhos, docinhos. Eu achei que esse ano deu uma caída nas encomendas, porque está tudo muito caro, então não temos como fazer um preço tão baixo. E a gente nota que as pessoas estão com pouco dinheiro mesmo, aí tentamos fazer o mais acessível possível para tirar o nosso lucro e também vender para o cliente a um preço que ele consiga comprar. Ano passado teve um pouco mais saída que esse ano, uns 10% a mais”, detalha a jovem.

Para alcançar vários públicos, mãe e filha pensaram em opções de cesta com mais ou menos itens. “Para não vender só a cesta mais cara, a gente procurou algumas cestas menores para fazer, para quem tem poder aquisitivo menor poder comprar. Fizemos kits menores, até porque se a gente vender só as coisas mais caras, nem todo mundo tem condições de comprar”, declarou. Karine comenta que, até o momento, foram 20 encomendas de cestas esse ano, contra mais de 50 no ano passado.

O estudante de engenharia civil Renan Rocha, de 25 anos, começou a aceitar encomendas de sobremesas e doces meados de 2020, com a chegada da pandemia e de algumas dificuldades financeiras. “Perguntei para alguns amigos se comprariam e disseram que sim, começaram a comprar e comecei a oferecer no instagram. E assim fui vendendo, mas esse ano é a primeira vez que estou fazendo cestas. Geralmente vendo torta ou bolo que encomendam para o almoço de Dia de Mães”, afirma.

Renan fechou uma parceria em 2022 para formar as cestas e alcançar mais público, mas também observou, junto com a colega de trabalho, uma pequena retração nas vendas. “Ela mesma já me falou em relação ao ano passado, e eu percebo que está menor até em relação às encomendas comigo. Mas tem muita gente que deixa para a última hora. E ano passado eu aceitava encomenda até sexta-feira ou sábado, cesta de café da manhã não tem como porque precisa preparar, então tem que encomendar até quinta-feira”, finalizou.

A doceira Marcilene Saraiva, que também é enfermeira, passou a aumentar a renda com a venda de doces há pelo menos quatro anos. Com o MEI, oficializou o negócio e também passou a vender cestas para essas datas, já que a saída costuma ser maior. “Esse ano aproveitei e coloquei como opção lembranças de chocolate, caixas de coração de chocolate, brigadeiro gourmet, rosas, presentinhos, pequenos mimos, que têm saído bastante, até mais do que as cestas”, pontuou.

Diferente dos demais empreendedores, para ela, houve um aumento da procura de clientes. “Comparado com o ano passado, para mim melhorou, muita gente está procurando em cima da hora, e isso fez aumentar uns 70% da minha procura. Normalmente, meu bolo decorado é o carro-chefe, mas essa época não tem saída. Aí as cestas são completinhas e as pessoas encomendam mais, porque vão croissants, mini bolo, xícara personalizada, cappuccino, iogurte”, conclui.