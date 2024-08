Vendas de motos sobem 25% neste ano no Pará

As vendas de motocicletas novas cresceram 25,7% somente nos sete primeiros primeiros meses deste ano no Pará, em comparação com o mesmo período de 2023, aponta o relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgado nesta semana.

De acordo com os dados, 9.362 motos foram vendidas em julho deste ano, o que representa uma redução de 16,87% em comparação com o mês anterior. No comparativo entre os meses de julho de 2023 e 2024, o aumento foi de 15,37%. Por outro lado, no acumulado do ano foram comercializados 70.055 veículos do segmento, o que demonstra uma diferença de 14.325 motos vendidas em relação ao acumulado do mesmo período de 2023.

O soldado do Exército Nicolas Gabriel, de 19 anos, conta que fez a aquisição da sua primeira moto em abril deste ano. Ele optou pelo veículo de duas rodas pela praticidade e economia em comparação com um carro, por exemplo.

“Levei em conta a questão do valor, um carro é bem mais caro, além da praticidade de usar no dia a dia, e os gastos, já que uma moto gasta bem menos que um carro. Na garagem da minha casa não iria caber dois carros, mas dá uma moto ao lado do carro que já temos”, conta. Nicolas diz que optou por uma uma moto esportiva de baixa cilindrada, com tecnologia, e acessórios de qualidade.

O publicitário Gabriel Oliveira, de 23 anos, revela que fez a aquisição de uma moto neste ano, após um tempo de planejamento. "Devido aos compromissos e pouco tempo para o deslocamento, estava ficando difícil e muito custoso ter que depender de transporte público e aplicativos de locomoção. Então pensando melhor, decidi investir em uma moto, que agilizaria a minha rotina e me ajudaria a economizar”, detalha.

De todas as opções, a motocicleta é o meio de transporte privado mais acessível e econômico (em relação ao abastecimento), sobretudo em comparação com um carro. Ele afirma que pretende permanecer com o veículo por um bom tempo, por isso escolheu com cuidado o modelo antes de comprar, que fosse compacto, adequado ao seu orçamento e facilitasse a mobilidade pela cidade.

O gerente de uma concessionária de motos Lucas Corrêa reforça que, no último ano, a procura por motos cresceu cerca de 50%. “As vendas de motos em Belém estão crescendo cada vez mais. Até quem não andava de moto, está começando a ter uma para pegar um final de semana, dar um rolê. O design das motos atrai muito, mas principalmente as taxas [bancárias] que melhoraram bastante do ano passado para hoje”, aponta Corrêa.

Gerente de vendas, Lucas Corrêa afirma que a economia é o principal atrativo das motocicletas (Cristino Martins / O Liberal)

Ele também atribui esse crescimento ao fator economia. Segundo o gerente, os custos de manutenção e abastecimento são fatores determinantes na escolha do meio de transporte, por isso as motocicletas estão sendo mais procuradas.

“Acredito que você é economia. Hoje, uma pessoa com um carro gasta em torno de torno de R$ 800 a R$ 900.Quando vai bater as contas, são muito mais em conta a moto”, avaliou o gerente.

Vendas de outros segmentos

O emplacamento de automóveis no Estado fechou com uma variação positiva de 21,35% no acumulado do ano até julho e ficou, novamente, superior à média nacional, que foi de 15,98%.

No comparativo entre o acumulado de 2023 e 2024 até julho, os resultados positivos foram nos segmentos de carros e comerciais leves, com aumento nas vendas de 9,39% e 32,85%, respectivamente. Por outro lado, no mesmo período foi registrado redução de vendas nos segmentos de caminhões (-22,97%), ônibus (-44,08%) e implemento rodoviário (-19,61%).

Na comparação mensal, entre junho e julho, as vendas tiveram uma redução de 8,34%, com 13.685 emplacamentos e totalizando 95.024 veículos vendidos nos sete primeiros meses deste ano.

Emplacamentos em julho de 2024 no Pará

Carros: 2.468

Comercial Leve: 1.242

Caminhão: 160

Ônibus: 48

Moto: 9.362

Implemento rodoviário: 105

Outros: 300

Total: 13.685

Fonte: Fenabrave