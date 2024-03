'Tricitáxi': entenda 'evolução do mototáxi' em Abaetetuba, no nordeste paraense

Uma nova modalidade de meio de transporte em Abaetetuba, no nordeste paraense, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Trata-se do Tricitáxi, que é uma motocicleta acoplada a uma estrutura com capacidade para acomodar até duas pessoas. A novidade foi anunciada por um dos motoristas do “Tricitáxi”.

No vídeo, que circulou nas redes sociais, um dos condutores do “Tricitáxi” conta empolgado sobre a novidade no município: “É a novidade em Abaetetuba. Transporta dois passageiros com cinto de segurança”, diz o homem, que não teve a identidade revelada. Quanto ao preço, ele diz ser bem acessível: “O valor é normal de um mototáxi com uma pessoa na moto”, detalha.

“É a estreia do novo mototáxi em Abaetetuba. É tudo real”, conta uma outra pessoa que falava sobre o “Tricitáxi”, no vídeo. “É uma novidade boa. Vai pegar a moda”, dispara uma outra pessoa no registro.

