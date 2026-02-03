Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Vendas de motos sobem 17,5% em janeiro ante janeiro de 2025, revela Fenabrave

Assim como aconteceu, pela primeira vez em 23 anos de estatísticas, em 2025, as vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que em janeiro somaram 125 mil unidades

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (prostooleh / Freepik)

As vendas de motos tiveram crescimento de 17,5% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra 178,5 mil motocicletas comercializadas no mês passado.

Assim como aconteceu, pela primeira vez em 23 anos de estatísticas, em 2025, as vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que em janeiro somaram 125 mil unidades. Para 2026, a Fenabrave prevê crescimento de 10% nas vendas de motocicletas no Brasil.

O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas e da ampliação do uso do consórcio como modalidade de aquisição.

"O segmento de motocicletas mantém trajetória consistente de expansão. Trata-se de um movimento ligado a mudanças no perfil de mobilidade e no comportamento do consumidor", comenta o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fenabrave

janeiro

motos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

balanço

IBGE: veículos, produtos químicos e metalurgia foram principais quedas na produção em dezembro

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

03.02.26 13h18

crescimento

Vendas de motos sobem 17,5% em janeiro ante janeiro de 2025, revela Fenabrave

Assim como aconteceu, pela primeira vez em 23 anos de estatísticas, em 2025, as vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que em janeiro somaram 125 mil unidades

03.02.26 13h09

CONSUMO

Cardápio digital avança em Belém, mas lei estadual garante opção impressa

Enquanto São Paulo discute a obrigatoriedade do menu físico, no Pará bares e restaurantes já são obrigados por lei a oferecer cardápios impressos, equilibrando tecnologia, custos e inclusão no atendimento

03.02.26 7h00

PROJEÇÃO

Comércio prevê criar 850 mil empregos no Brasil em 2026, mas inadimplência recorde preocupa

Setor de serviços pode ter alta de 200% na carga tributária com a reforma. No Pará, COP 30 e portos impulsionam resultados acima da média nacional.

03.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda