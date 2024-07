Vendas de eletroeletrônicos sobem 15% no primeiro semestre de 2024 em Belém

O saldo do primeiro semestre deste ano foi positivo para o setor de eletroeletrônicos em Belém. Segundo gerentes de duas redes de varejo com lojas no centro comercial da capital paraense, televisores, caixas de som e smartphones foram os produtos com maior saída nos seis primeiros meses de 2024. O movimento acompanha dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), que apontam aumento de 34% nas vendas dessas unidades em todo o país, na comparação com o mesmo período de 2023.

Thiago Conceição, gerente de uma das lojas ouvidas pela reportagem, o aumento expressivo nas vendas de televisores e sistemas de áudio foi impulsionado por eventos sazonais como o São João e o Dia das Mães.

“O São João no Pará é muito forte. E aqui, as pessoas buscam pelo som mais potente. Então, a gente acaba vendendo os aparelhos mais caros e, as caixas menores, saem menos”, explica.

Para o gerente, a oferta de linhas de crédito, como carnê próprio da loja, facilitou a aquisição de televisores de grandes dimensões, com telas de 65 e 75 polegadas, a preços médios que variaram entre R$ 2.999 (em promoções) e R$ 3.299 (em períodos normais). Com a chegada do verão amazônico, a partir de junho, a procura por ar-condicionados e ventiladores também aumentou. Embora não tenha especificado números exatos, Thiago ressaltou que a alta nas vendas é perceptível.

Adriano Corrêa, gerente de uma loja em Belém pertencente a uma rede de varejo nacional (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Adriano Corrêa, gerente de outra loja de eletrônicos em Belém, relata um crescimento de 15% nas vendas de eletrônicos no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Televisores e caixas de som também se destacaram como os itens mais procurados. “Nos últimos meses, até por causa do movimento das férias, né? Que todo mundo quer fazer uma festinha”, afirma o gerente. O preço das caixas de som pode variar entre R$ 649 e até R$ 3 mil, a depender da potência do som.

Além das datas comerciais, o gerente diz que as liquidações realizadas sempre no mês de janeiro costumam contribuir para o saldo do primeiro semestre. Para o restante de 2024, a expectativa é ainda mais otimista, com uma projeção de aumento de vendas entre 25% e 30%, impulsionada pelas festas de fim de ano.

Preços também subiram

O autônomo William Ferreira, de 24 anos, passou pelas duas lojas procurando uma geladeira e um fogão para sua nova casa. Ele e a parceira têm pesquisado, desde o ano passado, para encontrar os melhores preços dos itens da mobília, e estabeleceram um orçamento de até R$ 3 mil para a geladeira e R$ 1 mil para o fogão.

O casal Tainá Neves e William Ferreira avalia fogões em uma loja no centro comercial de Belém (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

O consumidor observa que os preços de eletrodomésticos têm subido e, embora prefira pagar à vista, a decisão dependerá das condições de pagamento oferecidas. “Às vezes, à vista, você não consegue desconto e parcelando sai o mesmo preço. Com esse dinheiro, você já pode comprar outra coisa e vai pagando devagarzinho também”, analisa.

'Melhor ano para o setor'

Para o presidente da Eletros, José Jorge Nascimento, 2024 é o melhor ano para o setor em alguns segmentos, com destaque para as vendas de ar-condicionado (+88%), linhas portáteis (+40%), linha marrom (+20%) e linha branca (+16%). Segundo Nascimento, o controle da inflação e a melhora na taxa de juros explicam o saldo positivo da primeira metade do ano.