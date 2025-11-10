China: Vendas de carros de passeio caem, mas exportações sobem 28% O

As vendas de carros na China voltaram a cair em outubro, após o salto observado no mês anterior, segundo dados da associação do setor (CPCA). O resultado reflete a desaceleração da demanda doméstica e a relutância da geração mais jovem em adquirir veículos novos.

As vendas no varejo somaram 2,24 milhões de unidades em outubro. O número representa uma queda de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 0,1% frente a setembro, de acordo com a entidade.

A CPCA avaliou que o enfraquecimento do mercado em outubro se deve a uma base de comparação elevada e à ausência de novos impulsos de consumo. "A geração mais jovem tem menos motivação para comprar carros", afirmou a associação.

Exportações batem recorde histórico

Em contraste, as exportações voltaram a crescer e atingiram um recorde histórico de 568 mil automóveis. Este volume representa uma alta de 28% na comparação anual.

As exportações foram impulsionadas sobretudo pelos modelos elétricos e híbridos. Seus embarques mais que dobraram em relação a outubro do ano anterior, totalizando 251 mil unidades.

Vendas de veículos de nova energia abaixo do esperado

As vendas internas de carros de nova energia, categoria que inclui elétricos e híbridos plug-in, subiram 7,3% em um ano. Chegaram a cerca de 1,3 milhão de unidades, número abaixo das expectativas do setor.

A CPCA destacou ainda que as vendas da Tesla na China caíram 9,9%, para 61.497 veículos. O resultado reflete a crescente competição no segmento de carros elétricos.

Perspectivas para novembro

Para o mês de novembro, a associação espera uma melhora moderada da demanda. Esta previsão é sustentada por promoções de montadoras e por uma maior procura em áreas rurais do país.