Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

China: Vendas de carros de passeio caem, mas exportações sobem 28% O

O mercado interno soma 2,24 milhões de unidades, afetado por base de comparação elevada, e embarques de elétricos mais que dobram

Estadão Conteúdo

As vendas de carros na China voltaram a cair em outubro, após o salto observado no mês anterior, segundo dados da associação do setor (CPCA). O resultado reflete a desaceleração da demanda doméstica e a relutância da geração mais jovem em adquirir veículos novos.

As vendas no varejo somaram 2,24 milhões de unidades em outubro. O número representa uma queda de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 0,1% frente a setembro, de acordo com a entidade.

A CPCA avaliou que o enfraquecimento do mercado em outubro se deve a uma base de comparação elevada e à ausência de novos impulsos de consumo. "A geração mais jovem tem menos motivação para comprar carros", afirmou a associação.

Exportações batem recorde histórico

Em contraste, as exportações voltaram a crescer e atingiram um recorde histórico de 568 mil automóveis. Este volume representa uma alta de 28% na comparação anual.

As exportações foram impulsionadas sobretudo pelos modelos elétricos e híbridos. Seus embarques mais que dobraram em relação a outubro do ano anterior, totalizando 251 mil unidades.

Vendas de veículos de nova energia abaixo do esperado

As vendas internas de carros de nova energia, categoria que inclui elétricos e híbridos plug-in, subiram 7,3% em um ano. Chegaram a cerca de 1,3 milhão de unidades, número abaixo das expectativas do setor.

A CPCA destacou ainda que as vendas da Tesla na China caíram 9,9%, para 61.497 veículos. O resultado reflete a crescente competição no segmento de carros elétricos.

Perspectivas para novembro

Para o mês de novembro, a associação espera uma melhora moderada da demanda. Esta previsão é sustentada por promoções de montadoras e por uma maior procura em áreas rurais do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

China

veículos

venda

outubro

carros

passeio
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

mercado de benefícios

Vale-refeição e alimentação terá novas regras; entenda o que muda

Portabilidade de vales-alimentação e refeição, esperada por novas empresas, ficará de fora da nova norma

10.11.25 18h21

Serasa

Gastos inesperados são principal causa de endividamento no Norte, aponta pesquisa

8% dos inadimplentes da região afirmam não ter conseguido pagar contas básicas, como água, luz ou gás

10.11.25 11h30

Cesta básica

Cesta básica tem nova queda em Belém e alcança menor valor do ano, segundo Dieese

Entre janeiro e outubro de 2025, o custo da cesta básica comercializada em Belém acumula leve queda de 0,23%

10.11.25 10h56

BRASIL

Ministério de Minas e Energia abre consulta pública sobre portaria para leilão de baterias

Objetivo é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica no país. Leilão está previsto para abril de 2026.

10.11.25 10h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Tarifa Branca

Conta de luz de 2,5 milhões de consumidores pode ficar mais barata; entenda

Proposta visa adequar tarifas à nova realidade do sistema elétrico e inverter lógica de adesão, hoje baixa

06.11.25 18h43

madeira

Pará lidera venda de madeira nativa na Amazônia Legal em 2024, aponta anuário

A iniciativa busca aumentar a transparência e o controle da cadeia produtiva na região amazônica

05.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda