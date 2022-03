Venda de veículos leves no Pará cresceu 9,53% de janeiro para fevereiro de 2022

A venda de veículos chamados comerciais leves no Pará aumentou em 9,53% de janeiro para fevereiro deste ano, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apesar do crescimento, saindo de 2.120 vendas para 2.322 vendas, quando comparado o mês dois de 2022 ao mesmo período de 2011, houve uma queda de 36,17% - no ano passado, foram vendidos em fevereiro 3.638 carros de passeio.

O corretor de imóveis e empresário Fernando José Negrão, de 48 anos, foi um dos consumidores que decidiu trocar de carro neste início de ano. Ele saiu de um modelo de sedã compacto para outro, mudando apenas o fabricante, devido estar com um veículo ainda de 2011. Apesar de ter pago o novo bem à vista, sem financiamento, o carro escolhido foi de segunda mão.

“Tinha um Voyage. Vendi e comprei o Versa, por ser um sedan mais amplo, por necessidade mesmo, porque o Voyage estava pequeno para mim. Não teve muito planejamento. Deu vontade de fazer a troca e troquei. Esse modelo é de 2020. Peguei o valor da venda e completei para poder pagar à vista, juros do parcelamento. Nunca mais comprei carro, parcelado, prefiro juntar o valor”, conta.

Ainda se tratando dos recuos, houve queda na comercialização dos veículos de passeio no período acumulado, quando são contabilizadas as vendas dos dois meses – janeiro e fevereiro: em 2021, foram 6.400, contra 4.442 em 2022, uma queda de 30,59%.

No total de veículos, todas os percentuais de venda – que incluem carros de passeio, ônibus, caminhões, motos, e outros – caíram. De janeiro para fevereiro, a variação negativa foi pequena, de 0,65%; evoluindo para uma queda ainda mais expressiva, de 11,28%, se comparados os meses de fevereiro de 2021 com 2022. Já no acumulado do ano, o recuo nas vendas foi de 5,75%.