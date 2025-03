Venda de peixe se mantém estável apesar da aproximação da Semana Santa, diz peixeiro

As vendas dos pescados seguem constantes com a aproximação da Semana Santa no Ver-o-Peso, com previsão de aumento no período do feriado, segundo um vendedor local. A avaliação é do peixeiro Anderson das Neves, com mais de vinte anos de experiência no segmento em Belém. Segundo ele, o preço não deve subir tanto no período da celebração cristã, mas após, quando o produto sai da pedra do peixe, onde é desembarcado e volta a ser vendido para outros lugares.

Neves explica que o peixe comercializado no mercado da capital paraense deve desembarcar antes da semana santa e fica até depois desse período. Isso faz com o que os valores se mantenham sem grandes variações, devido à oferta abundante. “O preço não aumenta mais porque o peixe vai ter que ficar aqui, não vai poder transportar o peixe, aí já vai liberar os peixes que estavam em defeso, e, com isso, o peixe vai ficar mais barato ainda”, avalia.

A celebração cristã ocorre do dia 13 a 20 de abril em alusão a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na sexta-feira santa, o consumo de peixe é uma tradição entre os católicos. O alimento é associado aos milagres de Jesus descritos na bíblia e, por ser mais simples, simboliza humildade. Enquanto a carne vermelha representa o luxo e o pecado, o que justifica a recusa no período sagrado.

Nesta terça-feira (25), o preço dos peixes varia em até R$ 30, conforme a espécie. No caso de Anderson, a pescada-branca e a pescada gó estão entre os mais em conta, sendo vendidos por R$ 10. O filé de dourada, por outro lado, varia entre R$ 20 a R$ 30, como explica o vendedor. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, os valores também seguem um comportamento muito parecido, sem grandes diferenças, na avaliação de Neves.

A projeção do peixeiro para a semana santa é de que os valores atuais recebam um acréscimo de no máximo R$ 5, mas enfatiza que isso ainda é pouco provável. Agora, o que tem reduzido é a demanda de fregueses, que, segundo ele, ocorre devido às obras de revitalização que o mercado recebe há alguns meses. “Está em obras e o pessoal pensa que o mercado está fechado, aí acaba que eles não vêm quase para cá (na pedra do peixe). Quem vê de longe pensa que está fechado o mercado”, afirma.

Feiras e supermercados

A diferença entre comprar no supermercado e comprar nas feiras está no bolso, como explica a consumidora Neide Pereira, que vai à feira em busca do pescado todas as terças e quintas. “A diferença é de quase R$ 15, então, aqui (no Ver-o-Peso) o peixe é fresco, de boa qualidade e muito mais barato”, avalia. Em um exemplo prático, ela compara os preços da pescada-amarela nos dois ambientes. “A pescada-amarela aqui tem até de R$ 35, R$ 30 e no supermercado é R$ 40 a R$ 48. Aqui às vezes dá até R$ 25, lá para às 11h, quando fica mais barato”, exemplifica.

Maria Franco, mais conhecida como Dona Maroca, é moradora da vila da barca e tem se assustado com os preços do peixe, em especial, nas grandes lojas. Em um dos supermercados de Belém, ela realizou a própria pesquisa e encontrou os seguintes preços: dourada a R$ 27; piramutaba R$ 10; pratiqueira R$ 16; tainha R$ 19 e pirapitinga R$ 15. A partir desses valores, ela notou um aumento que a preocupa em relação à realização da celebração cristã na sua casa.

“Eu achei um absurdo o aumento que teve no peixe. Se continuar com esse aumento, a gente não vai poder fazer o nosso almoço da sexta-feira santa. Porque até a sexta-feira santa, quanto que não vai está o quilo do peixe?”, questiona Maroca.

A análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), sobre a variação de preços do pescado nos mercados municipais no período de janeiro a fevereiro deste ano, concorda com a percepção da consumidora. Nesses espaços, a dourada ficou em R$ 23 até o último mês, por exemplo, uma diferença de 17%, em relação ao preço do mesmo peixe encontrado pela consumidora no supermercado.

Em linhas gerais, a entidade identificou um aumento dos preços nos mercados municipais em fevereiro, em comparação com os valores de janeiro. Mas, segundo os vendedores locais, neste mês de março, os valores estabilizaram e devem seguir assim. Um exemplo prático é o preço médio da pescada-amarela, que, segundo o Dieese, era de R$ 33, até o mês passado, registrando uma redução de 24% em relação ao valor encontrado nesta terça-feira, de R$ 25.