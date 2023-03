Vejas os melhores e piores desempenhos no mercado das criptomoedas em fevereiro

Após a festa de janeiro, o mês de fevereiro registrou ativos oscilando de forma bastante diversa. O Bitcoin fechou com leve alta de 2,20% em reais, enquanto o Ether teve alta um pouco maior, de 3,41%. Porém, o destaque positivo do mês foi o protocolo de indexação The Graph (GRT), token que teve a maior parte da sua valorização no início de fevereiro, aproveitando a onda de valorização de tokens associados ao ramo de inteligência artificial após o frenesi causado pelo ChatGPT.

Na sequência, por ordem de valorização, aparece o OKB, token utilitário da exchange OKX.

Já no lado negativo da tabela, houve um movimento de realização de lucros de ativos que subiram muito em janeiro. De acordo com o levantamento, três dos cinco ativos que figuram entre as piores performances de fevereiro estavam entre as 5 maiores altas de janeiro - é o caso de APT, FTM e MANA.

Monero (XMR) vem constantemente figurando entre as piores performances mês a mês, devido ao temor de uma ação regulatória mais restritiva por parte dos reguladores norte-americanos. Protocolos focados em privacidade, como é o caso de Monero, sempre estiveram entre os mais visados por autoridades regulatórias e fiscais, dado o seu potencial uso para evasão de divisas.

Para o levantamento, foram analisadas as top 40 moedas por capitalização de mercado de acordo com site Messari.io, que permite analisar a movimentação do mercado de criptoativos. Qualquer ativo que começou ou terminou o mês no top 40 foi considerado, com exceção daqueles que começaram o mês no top 40 e terminaram fora do top 100.

Em seguida, foi eliminado da classificação os ativos que possuíam valor de mercado inferior a um bilhão de dólares no início do mês.

Veja o ranking

Melhores desempenhos

Símbolo | Nome | Preço inicial | Preço final| Variação %

GRT | The Graph| $0,452303 | $0,79427 | 75,606%

OKB | OKB | $192,430336 | $269,54798 | 40,076%

LDO | Lido DAO | $11,213590 | $15,64243 | 39,495%

FIL | Filecoin | $26,668370 | $33,77840 | 19,044%

Piores Desempenhos

Símbolo | Nome | Preço inicial | Preço final| Variação %

APT | Aptos | $85,38255 | $61,913529 | -27,487%

FTM | Fantom | $2,73652 | $2,231813 | -18,443%

MANA | Decentraland | $3,82170 | $3,265660 | -14,550%

DOGE | Dogecoin | $0,49015 | $0,421056 | -14,097%

XMR | Monero | $905,26224 | $782,830226 | -13,524%