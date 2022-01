Veja quanto podem ganhar pais e mães solteiros no auxílio emergencial retroativo

O pagamento do Auxílio Emergencial foi encerrado em outubro do ano passado, mas nem todos que tinham direito ao benefício foram contemplados ou receberam o valor, diante disso, em 2022, haverá o repasse de valores retroativos que podem chegar até R$ 6 mil.

O retroativo será feito apenas para pais solteiros chefes de famílias monoparentais que não receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020 ou que não receberam a cota dobrada, já que o pagamento usual era de R$ 600, mas mães solo recebiam R$ 1.200.

O valor a ser repassado dependerá da situação de cada beneficiário, ou seja:

► O beneficiário que recebeu R$ 600 durante as cinco primeiras parcelas do Auxílio Emergencial terá direito a R$ 3 mil de retroativo. Isso porque nos cinco primeiros meses, ele recebeu apenas metade do que o programa social previa para responsáveis financeiros de famílias monoparentais.

►Quem não recebeu o auxílio emergencial mesmo sendo chefe de família monoparental, terá direito a R$ 6 mil de retroativo, já que as cinco primeiras parcelas do beneficiam previam depósitos mensais de R$ 1.200 para quem estava nesse perfil.

►Em outros casos, o valor deverá ser calculado com base a diferença entre o valor recebido nos cinco primeiros meses do auxílio emergencial e o valor (R$ 1.200 por mês) estipulado pelo programa social para chefes de famílias monoparentais.

Como se trata de um retroativo, a decisão é de que o Ministério da Cidadania repasse o valor integral para a Caixa Econômica Federal e que o banco realize o pagamento em uma única parcela. No entanto, ainda não há um calendário ou data de liberação do benefício.

Apesar disso, os depósitos precisam ocorrer ainda esse ano e serão feitos nas contas digitais criadas no aplicativo Caixa Tem para recebimento do auxílio emergencial, ou em outra conta bancária informada na ficha da família no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).