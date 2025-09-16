Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Veja quais são as espécies de peixe mais baratas em Belém em setembro

Levantamento do Dieese mostra queda no preço do pescado em Belém pelo quarto mês seguido

Gabi Gutierrez
fonte

Foto meramente ilustrativa (Andria Almeida / O Liberal)

O preço do pescado vendido nos mercados municipais de Belém caiu em agosto de 2025 pelo quarto mês consecutivo. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDCON). Mesmo com o recuo, o acumulado de janeiro a agosto de 2025 segue pesando no orçamento das famílias paraenses. 

Em agosto deste ano, o preço médio do pescado em Belém recuou 0,44% frente a julho. Porém, no acumulado de janeiro a agosto de 2025, o saldo ainda é negativo, com retração de 1,51%, passando de R$ 19,34 para R$ 19,05.

VEJA MAIS:

image O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores
O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí


image Onde comer peixe frito em Belém? Confira 10 sugestões de lugares
Com a Semana Santa se aproximando, veja onde encontrar o melhor peixe para comer em Belém


image Onde comer bem e barato no centro de Belém? Veja opções
Refeições acessíveis vão do peixe com açaí no Ver-o-Peso à lasanha no shopping popular da João Alfredo

Já a comparação em 12 meses mostra pressão sobre o consumidor: o preço médio do pescado saltou de R$ 16,74 em agosto de 2024 para R$ 19,05 em agosto deste ano, um avanço de 13,75%. Espécies como a pirapema, que passou de R$ 7,90 para R$ 11,75, e o tucunaré, de R$ 22,82 para R$ 30,44, lideram as altas.

Quais peixes estão mais baratos em Belém

Segundo a pesquisa, a maior queda foi da traíra, que ficou 18,46% mais barata em relação a julho. Também recuaram os preços do curimatã (-9,33%) e da sarda (-7,26%). Além da traíra, outras espécies apresentaram redução de preços em agosto:

  1. Mapará: -6,98%
  2. Cação: -6,33%
  3. Gurijuba: -5,55%
  4. Xaréu: -4,12%
  5. Pratiqueira: -3,59%
  6. Piramutaba: -2,46%
  7. Pirapema: -2,08%
  8. Pescada amarela: -1,99%

Apesar das quedas recentes, o estudo mostra que no acumulado do ano várias espécies ainda estão mais caras do que em janeiro. Entre os destaques de alta estão o aracu (+30,67%) e a pirapema (+22,40%). Já na comparação com agosto do ano passado, o tucunaré aparece 33,39% mais caro, e a pirapema acumula a maior alta: 48,73%.

Pescado ainda pesa no bolso no acumulado do ano

Mesmo com as reduções, o estudo mostra que muitos peixes seguem caros em 2025. De janeiro a agosto, o aracu acumula alta de 30,67%, e a pirapema, de 22,40%.

Na comparação com agosto de 2024, a situação é ainda mais pesada: a pirapema subiu 48,73% em 12 meses, enquanto o tucunaré avançou 33,39%. Ambos ficaram bem acima da inflação estimada em 5,10% no período.

Expectativa é de novas quedas

Segundo os técnicos do DIEESE/PA, a maior oferta e as condições favoráveis de captura devem manter os preços em queda no curto prazo. “Apesar da retração, a maioria dos peixes segue com preços acima da inflação em 2025. O alívio para o consumidor existe, mas é parcial”, avaliaram os analistas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Peixe

queda no preço do pescado
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO

Veja quais são as espécies de peixe mais baratas em Belém em setembro

Levantamento do Dieese mostra queda no preço do pescado em Belém pelo quarto mês seguido

16.09.25 17h38

avanço

Pará fecha semestre com alta na ocupação e queda no desemprego, aponta IBGE

Estudo do DIEESE/PA aponta crescimento de 3% no emprego e redução de quase 20% no desemprego no estado

16.09.25 12h43

TARIFAÇO X EXPORTAÇÃO

Madeira, sebo bovino, suco: apesar de tarifaço, Pará aumenta em 155% exportações para EUA em agosto

Apesar de tarifas adicionais impostas pelos EUA, avanço nas exportações do Pará em agosto foi puxado por madeira, sebo bovino, sucos de frutas e minerais, com alta de 155,3%.

16.09.25 8h00

Economia

Startup paraense é selecionada por fundo de impacto internacional

Iniciativa contará com mentorias personalizadas, permitindo aos fundadores e à equipe aprimorar ainda mais os produtos e estratégias

15.09.25 18h20

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

FEIRA

Preço das frutas em Belém em setembro: saiba quais estão mais baratas e mais caras

Agosto marcou o terceiro mês consecutivo de queda nos preços médios das frutas na capital paraense

10.09.25 17h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda