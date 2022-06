Veja quais peixes estão mais baratos nos mercados de Belém

Peixes como pescada e tambaqui estão mais baratos nos mercados de Belém, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômico (Dieese-PA). Foi a segunda queda consecutiva no preço da maioria das espécies do pescado vendido nos mercados municipais de Belém.

As espécies que apresentaram maiores baixas de valor no mês de maio foram o xaréu, com queda de 17,21%, seguido da pirapema 16,31%; uritinga 12,77%; dourada 12,19%; tambaqui 11,02%; arraia 10,04%; pescada amarela 10%; peixe pedra 9,09%; piramutaba 8,60%; filhote 6,79%; surubim 6,17%; cachorro de padre 4,57%; cação 3,87%; e da gurijuba, com queda de 1,99%.

Apesar da baixa de preço do pescado nos últimos dois meses, o supervisor técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena, explica que “na trajetória dos cinco primeiros meses deste ano (janeiro a maio de 2022), a maioria dos peixes ainda continua com preço em alta e com reajustes bem superiores à inflação estimada em torno de 4,50% para o mesmo período”.

Em 2022

Segundo o levantamento da Secon e do Dieese, poucas espécies de peixe apresentaram quedas de preços de janeiro a maio de 2022, com destaque para a pirapema, com recuo de 11,40% seguida da pratiqueira, com queda de 3,88%; tambaqui, 3,65% e a piramutaba, com queda de 0,54%.

Já o balanço realizado pelos órgãos sobre o valor do pescado comercializado em mercados municipais de Belém nos últimos 12 meses (maio de 2021 a maio de 2022) revelou que a maioria dos preços apresentou alta, e com reajustes superiores à inflação, estimada em torno de 12,5% para o mesmo período.

No mesmo período, algumas espécies de pescado tiveram redução de preços, com destaque para o xaréu, com recuo de 7,96, seguido do aracu (6,63%); tambaqui (3,41%); e a pirapema, com queda de 0,76%.

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, explica que a expectativa é de que ocorra mais redução de preços neste segundo semestre nos mercados municipais de Belém. “O período de sazonalidade associado com a diminuição das chuvas favorece a pesca, tornando mais comum a oferta do pescado à população de Belém”, destacou o titular da Secon.