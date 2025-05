Veja os erros mais comuns na hora de declarar o imposto de renda

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) deste ano termina no dia 30 de maio. Nesse processo, muitos contribuintes acabam cometendo erros ao declarar seus rendimentos. O contador paraense e educador financeiro Cléber Albuquerque chama atenção para os deslizes mais recorrentes e explica como evitar prejuízos, como a retenção na malha fina e o não recebimento da restituição, consequências dos erros na declaração.

Segundo ele, os principais erros estão em “divergências de valores”. Isso, segundo ele, acontece de três principais formas: incompatibilidade nos informes de rendimentos, omissão de ganhos e reutilização de dependentes. Há ainda, uma quarta possibilidade comum, embora menos conhecida: erros com despesas médicas.

Outro erro frequente, segundo o contador, é a omissão de rendimentos, mesmo quando isso não ocorre de forma intencional. “Acontece de esse contribuinte esquecer de declarar algum rendimento que ele possa ter tido no ano anterior”, aponta. Um exemplo são rendas variáveis, como o aluguel de imóveis ou outras fontes autônomas, que também devem ser declaradas.

Ainda nesse ponto, também merece atenção a declaração de dependentes, como cônjuge ou filhos. A renda desses dependentes no ano anterior precisa ser incluída na declaração de 2025, “mesmo que esses indivíduos já sejam indicados como dependentes”.

“Às vezes o contribuinte esquece que seu dependente teve alguma renda no ano de 2024 e que já foi informada para a Receita Federal. Mesmo sendo seu dependente, ele também precisa declará-la”, afirma o contador.

No terceiro caso citado, é comum que, em um mesmo núcleo familiar com mais de um declarante, os dependentes sejam utilizados por mais de uma pessoa. Isso significa que pai e mãe, por exemplo, acabam utilizando o mesmo filho como dependente em suas declarações. O contador explica que é necessário definir quem utilizará o dependente, já que a duplicidade não é permitida.

“No caso de um casal com um filho, por exemplo, acontece muito de tanto o marido, quanto a esposa, utilizarem o filho como dependente nas suas respectivas declarações. Somente um pode utilizar ele como dependente e é interessante ser feita uma análise para ver com qual é mais vantajoso deixar esse dependente”, explica Albuquerque.

Despesas médicas

Por fim, o contador alerta para erros na declaração de despesas médicas, que podem ocorrer tanto por valores incorretos quanto por falta de comprovação. “É muito comum, principalmente pela despesa médica ser dedutível do Imposto de Renda, as pessoas lançarem elas sem se atentar aos valores e a comprovação”, ressalta. A divergência entre o valor informado pelo contribuinte e o informado pela instituição pode levar à retenção na malha fina.

Soluções

Para Albuquerque, o caminho é a organização prévia dos documentos e comprovantes necessários. Essa preparação pode começar logo após a entrega da declaração do ano anterior. “Na hora que você começa a preencher sua declaração é importante que você esteja com todos os documentos em mãos, impressos e listados, fazendo checklist para que você não arrisque lançar algo que você não tenha ou algo com valor divergente”, indica o profissional.

Ele reforça que, na ausência de documentos ou em caso de dúvidas, o ideal é procurar ajuda especializada. “Caso você não tenha os documentos ou se você tiver dúvidas quanto ao informe da declaração é necessário que você possa buscar um profissional da contabilidade para lhe orientar”, conclui.