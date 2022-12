Veja em que posição o Pará aparece no ranking de tentativa de fraudes no Brasil

O Pará aparece entre as 12 unidades da federação onde os cidadãos sofreram tentativa de fraude em outubro. Foram 7.052 tentativas, segundo revela estudo inédito da Serasa Experian. Quem lidera o ranking no país é São Paulo, que tem a maior população do País, com 91.666, vindo, bem atrás, o Rio de Janeiro, com 31.130 casos de tentativas de fraude.

Já quando se leva em conta o número de tentativas de fraude por milhão de habitantes, que torna mais igualitária a medição entre as unidades federativas, aparece na primeira posição o Distrito Federal, com 2.326. São Paulo aparece em segundo lugar, com 1.947 tentativas.

Nesse ranking, o Pará aparece em 25º lugar, com 794 tentativas de fraude.

Além do Distrito Federal e São Paulo, outros sete Estados estão com resultados acima da média nacional, que marcou 1.382 tentativas de fraude a cada milhão de habitantes.

Porque DF e São Paulo lideram os ataques?

“Os golpistas estão direcionando suas ações para os Estados que possuem a maior renda per capita na tentativa de gerar mais lucro com as fraudes aplicadas, o que ocasiona um enorme prejuízo financeiro para as empresas e seus clientes”, diz o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.

No acumulado deste ano – janeiro a outubro – o Brasil já sofreu com mais de 3,3 milhões de tentativas de fraude de identidade, o que representa uma a cada 8 segundos. “É um resultado alarmante e ainda é preciso considerar que essa época de fim de ano costuma ser um período em que o golpista intensifica suas ações. Por isso, o consumidor precisa ter atenção com seus dados pessoais e as empresas devem investir em soluções de autenticação e prevenção à fraude, além de conscientizar seus clientes divulgando informações seguras”, reforça Caio Rocha.

Ainda na visão do acumulado do ano, as tentativas de fraudes relacionadas com o segmento de Bancos e Cartões lidera com 1,9 milhão. Em segundo lugar, estão as Financeiras, com 581 mil tentativas, seguido pelo setor de serviços, com 518 mil. Varejo aparece em quarto lugar, com 272 mil pessoas que foram alvo e Telefonia em último lugar, com 82 mil.

Na visão por idade, a população com idade entre 36 e 50 anos foi a que mais sofreu, com 1,2 milhão. Em segundo lugar, estão os consumidores de 26 a 35 anos, que sofreram com 920 mil tentativas. Depois aparecem: 51 a 60 anos (469 mil tentativas); até 25 anos (382 mil tentativas) e acima de 60 anos (366 mil tentativas).

Dicas de especialistas a consumidores

Inclua suas informações pessoais e dados de cartão se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar pegar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminem os dispositivos com vírus para funcionarem sem que o usuário perceba;

Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.