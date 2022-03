Veja dicas de especialista para quem ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda

Das 707 mil declarações de imposto de renda esperadas no Pará, 127 mil já tinham sido entregues até a última quinta-feira (17), mas ainda há cerca de 580 mil contribuintes paraenses que precisam prestar contas com o ‘leão’. O prazo para enviar as informações necessárias à Receita Federal segue até o dia 29 de abril. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Ian Blois, é importante organizar a documentação com antecedência e fazer a declaração com cautela. Nesta entrevista, ele dá algumas dicas importantes para quem ainda vai enviar sua declaração e fala sobre as novidades para este ano, confira:

Quais as principais dicas aos contribuintes no momento de declarar?

É importante o contribuinte fazer a sua declaração de IR com antecedência e organizar toda a sua documentação para que possa fazer o preenchimento da declaração com cautela e maior riqueza de detalhes. Não pode esquecer de separar todos os seus informes de rendimentos. Os profissionais que têm mais de uma fonte de renda devem ter muita atenção, principalmente os autônomos que não possuem fontes fixas de renda e trabalham durante o ano calendário em muitas fontes pagadores (como profissionais da Educação e Saúde por exemplo). Atenção ao Ano Calendário - na declaração desse ano entram os rendimentos e Despesas auferidos de 1º de janeiro do ano passado até 31 de dezembro de 2021. Atenção das declarações de Bens e Direitos. Esse ano é obrigatório a inclusão do Renavam na declaração de veículos e lembrando o valor a ser declarado é o de aquisição e não o valor de mercado. Todos os rendimentos financeiros devem ser declarados de acordo com a sua modalidade, o fato de ser Isento ou Tributado exclusivamente na fonte não retira a obrigatoriedade de constar na Declaração.

No caso de um contribuinte que tenha duas fontes de renda, como é o procedimento da declaração?

Deve ser incluída na declaração todas as fontes de rendimentos , inclusive dos dependentes, deve ter uma atenção especial as pessoas que receberam auxílios durante o ano.

A poupança entra como informação para ser declarada?

Todos os rendimentos financeiros devem ser declarados respeitando as suas modalidades. A poupança é a mais popular de todas. Os rendimentos dessa modalidade devem ser incluidos no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, tais como são também dividendos de ações, debêntures incentivadas, proventos de FII, LCI, LCA, CRI e CRA. Porém, existem os Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva como Tesouro Direto, CDBs, RDBs, fundos de investimentos ou ganhos com títulos públicos ou privados.

Alguma novidade no ano de 2022?

A principal delas é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, que estará disponível em todas as plataformas de preenchimento da declaração, com autenticação feita pelas contas nível ouro ou prata do gov.br. Além disso, também será possível receber a restituição por PIX e utilizar a mesma tecnologia para o pagamento dos DARFs, cabe salientar que devem sempre fazer a conferencia da conta antes de efetivar o pagamento do tributo.