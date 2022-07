Veja como se recadastrar no CadÚnico em Ananindeua e garantir o Auxílio Brasil de R$ 600

A PEC dos Benefícios, promulgada neste mês, pelo Congresso Nacional, possibilitou um aumento de R$ 400 para R$ 600 no valor do Auxílo Brasil, até o fim deste ano. O anúncio gerou uma grande procura às sedes do CADÚnico e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de todo o Brasil, de famílias querendo se cadastrar ou atualizar os dados dentro do prazo estabelecido, para garantir o benefício.

Em Ananindeua, a Prefeitura informa que vem adotando ações com o intuito de zerar a fila do CADÚnico, a partir de planejamentos estratégicos na área da assistência social, com o objetivo de garantir a proteção social e os direitos aos cidadãos, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A nova sede do Cadastro Único, por exemplo, entregue em maio deste ano, conta com espaço com rede de internet, acessibilidade, comodidade e uma ampla estrutura física para um atendimento mais humanizado a todos que necessitam dos serviços, como atualização ou inscrição no sistema, além de orientações sobre adesão aos programas socioassistenciais, como Auxílio Brasil, entre outros.

Veja como buscar atendimento

Sede do Cadastro Único

A central do CadÚnico de Ananindeua está localizada na passagem Suely, esquina com a Rua Cláudio Sanders, no bairro Centro.

No mês de julho, o funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 14h.

No local, são distribuídas 600 senhas diariamente, dentre elas, para pessoas com prioridade.

Outras formas de atendimento

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), criou o projeto CRAS na Comunidade e o programa Prefeitura em Movimento, que garantem aos moradores que vivem em áreas distantes, seja urbanas, ribeirinhas, quilombolas e Warao, todos os serviços realizados no Cadastro Único.

O projeto e o programa também promovem acolhimento, escuta qualificada, oficinas comunitárias, palestras sócio-educativas, rodas de conversas, orientação sobre o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), realização de encaminhamentos para rede socioassistencial e setorial, entre outros.

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, a expectativa é ter 238 mil pessoas inseridas no Cadastro Único até o fim deste ano. Com as ações já executadas, o município atingiu a marca de 223.871 mil pessoas cadastradas, sendo que somente de janeiro a abril, foram mais 7mil pessoas inscritas.

"Estamos levando os serviços para mais próximo da população, entrando em todas as comunidades e bairros do município para garantir que todos tenham seus direitos assegurados, além de proporcionar um ambiente mais agradável e acessível no atendimento. Claro que durante o ano nos deparamos com situações pontuais que requerem uma atenção maior, como foi o caso da transição do programa Bolsa Família para Auxílio Brasil, empréstimos consignados para os benefícios do BPC e do Auxílio Brasil, mas estamos atentos e conseguindo suprir as demandas", ressaltou a secretária da Semcat, Marisa Lima.

Prazos prorrogados

Devido a grande procura de inscritos no CadÚnico, o Ministério da Cidadania publicou no último dia 14 de julho a Instrução Normativa nº 3, alterando o cronograma de averiguação e revisão de dados das famílias inscritas. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam oito milhões de famílias.

Veja os novos prazos