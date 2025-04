Pará: Veja como fica o expediente dos órgãos públicos nesta quinta-feira, véspera do feriadão

A edição desta quarta-feira (16) do Diário Oficial do Estado do Pará trouxe o decreto assinado pelo governador Helder Barbalho que disciplina o expediente nas repartições públicas do Poder Executivo Estadual nesta quinta-feira (17), véspera do feriadão. Conforme o documento, o expediente será das 8h às 12h.

O decreto prevê, ainda, que os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística — incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais — estabeleçam escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não sofra interrupções.

Em Belém, decreto assinado pelo prefeito Igor Normando estabelece ponto facultativo nesta quinta-feira.

Após essa data, os servidores municipais e terão dois feriados que, somados ao final de semana, garantem um feriadão prolongado de quatro dias. A sexta-feira, 18 de abril, é dedicada à Paixão de Cristo, e na segunda-feira, 21 de abril, comemora-se o Dia de Tiradentes. Ambos são feriados nacionais oficiais.

Depois dessa data, o próximo feriado prolongado aguardado será no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, que cairá em uma quinta-feira — com possibilidade de ponto facultativo na sexta-feira.