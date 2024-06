Veja 5 formas de ganhar dinheiro rápido na internet

Um dinheiro extra para complementar a renda do mês é sempre bem-vindo, não? Quem nunca pensou em buscar alguma atividade na internet para alcançar uma grana a mais e ficou sem ideias do que fazer? Por isso, nesta matéria vamos sugerir 5 formas de ganhar dinheiro rápido na internet.

Desapegar

Uma opção é vender o que você tem e não utiliza mais. Que tal fazer uma vistoria no guarda-roupa e escolher aquelas peças que você não usa mais para vender? É uma ótima opção para quem quer fazer uma renda extra e isso pode ser feito em plataformas como a Repassa e a Enjoei. Caso você pretenda criar um negócio e se estruturar a partir disso, é interessante a ideia de criar um perfil de brechó no Instagram para divulgar frequentemente e fazer clientes fixos.

Ensinar sobre algo

No que você é bom? Com o que você trabalha? Qual é o seu talento?. Ensinar sobre a sua profissionalização pode ser um caminho para fazer um dinheiro a mais. Ou, até mesmo dar dicas de alguns hobbies que você pratica. Isso pode ser feito através da criação de cursos online, ebooks ou até mesmo criar um perfil voltado a essas atividades nas redes sociais.

Revender algum produto

Criar um e-commerce ou um perfil nas plataformas para revender produtos importados pode ser uma saída para quem deseja investir nessa área. Ou, quem sabe revender produtos de grandes empresas, como da área de cosméticos e montar a sua própria clientela.

Criatividade

Se você é uma pessoa criativa e produz algo, você pode usar a internet para vender esse produto. Desde itens criados artesanalmente até produtos que existem apenas no mundo virtual. Uma possibilidade é ser afiliado de sites como Magalu, que ao divulgar produtos com seu link, ganha porcentagem nas vendas.

Bicos

Às vezes nem precisa sair tanto da rotina para fazer mais dinheiro. Você pode ganhar uma renda extra fazendo mais do que já faz. Por exemplo: se você é da área da comunicação, buscar serviços pontuais de freelancer pode ser um caminho, para isso,

Alguns desses sites como o Workana, Indeed, Empregos e Freelancer já fazem isso, mas também há outros que mostram oportunidades disponíveis, como o próprio LinkedIn, rede social profissional. Na maioria deles, o usuário precisa ter um cadastro para ter acesso às vagas - até é possível conferir as chances do mercado sem se inscrever, mas não enviar proposta ou se candidatar.

Os portais oferecem mecanismos de buscas com vários filtros, e basta saber que tipo de vaga é de interesse para fazer as pesquisas. Por exemplo, um trabalhador freelancer pode marcar a faixa salarial de seu interesse, a modalidade da vaga, a área de atuação, o local onde a empresa fica e até o ramo no qual está inserida. Existem vários sites que disponibilizam essas vagas, entre eles o Workana, Indeed e o Freelancer.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)