Veja 5 dicas para cuidar das suas tranças

Manter as tranças bem cuidadas é essencial para garantir a saúde dos fios e a durabilidade do penteado. Seguir uma rotina adequada pode evitar problemas como acúmulo de sujeira, frizz e enfraquecimento do cabelo. Confira as dicas a seguir para cuidar das suas tranças da melhor maneira possível:

1.​ Lavar o cabelo

As tranças afro precisam ser lavadas pelo menos uma vez por semana. Essa frequência é importante para evitar o acúmulo de suor, sujeira e oleosidade, mas sem exagerar para não causar frizz e desgaste prematuro do penteado.



Na hora da lavagem, opte por ​shampoos detox, que limpam profundamente a raiz sem ressecar os fios. Esfregue delicadamente o couro cabeludo e distribua o produto no restante do cabelo sem desfazer as tranças.

2. Escolha produtos à base de óleos naturais

Produtos à base de óleo são essenciais para manter as tranças saudáveis. Eles ajudam a selar as cutículas, diminuindo o frizz e proporcionando brilho e maciez. Prefira óleos naturais como coco, oliva, argan, mirra, canela e cálamo, que são hidratantes, nutritivos e reparadores.

3. Hidrate a raiz do cabelo

Manter a raiz hidratada é fundamental para a saúde dos fios. Use produtos leves à base de água e, em dias alternados, borrife um spray condicionante nas tranças, tomando cuidado para não exagerar na quantidade. Uma automassagem no couro cabeludo com movimentos circulares pode aumentar a vascularização, ajudando os fios a crescerem mais fortes.

4. Faça manutenções

Manutenções regulares são importantes para a aparência das tranças. Com o tempo, as tranças podem ficar frouxas e algumas partes podem se soltar. A manutenção mensal é ideal, especialmente para as onduladas, onde o frizz é mais comum. Nesse momento, aproveite para hidratar, umectar e reconstruir os fios.

5. Não fique muito tempo com as tranças

Não prolongue demais o tempo com as tranças. É importante que a raiz do cabelo descanse e se restabeleça. Mesmo que seja difícil desmanchar o penteado, essa prática é fundamental para a revitalização e fortalecimento dos fios, contribuindo para um cabelo mais saudável.