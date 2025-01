Veículos com placas de final 41 a 61 têm desconto no IPVA até 14 de janeiro

Os proprietários de veículos automotores que possuem finais de placas entre 41 e 61 têm até o dia 14 de janeiro para aproveitar descontos de até 15% no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Os descontos no valor do imposto estão disponíveis para aqueles que não possuem multas de trânsito. Esses benefícios são estruturados da seguinte forma: 15% de desconto para os motoristas que estão há dois anos sem infrações, 10% para aqueles que não registraram multas no ano anterior, e 5% em outras situações.

Para consultar o valor do imposto e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o proprietário do veículo deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda.

VEJA MAIS

Existem três opções para os proprietários de veículos realizarem o pagamento do IPVA.antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três parcelas antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral na data do licenciamento anual no Departamento de Trânsito (Detran). Após essa data, os contribuintes deverão arcar com multas e juros adicionais.

A alíquota do IPVA varia: 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquáticos recreativos, e 1% para ônibus, caminhões, motocicletas, entre outros. Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos, e embarcações e aeronaves devem efetuar o pagamento do IPVA até 30 de junho.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, Repórter do Núcleo de Política e Economia)