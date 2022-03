'Valeu': Prefeitura do Rio lança novo app de delivery para competir com iFood e Rappi

Nesta segunda-feira (28), a prefeitura do Rio de Janeiro lançou um novo aplicativo para pedidos e entregas de refeições. A proposta do programa é tentar ajudar bares, restaurantes e entregadores a faturar mais sem cobrar taxas (ou sendo remunerados com comissões mais baixas) pelo uso do sistema. O novo serviço de delivery batizado de "Valeu" vai tentar concorrer com aplicativos similares que ganharam o mercado, principalmente com a pandemia, como o iFood e Rappi. As Informações são do portal Extra.

Um dos principais atrativos do "Valeu", explica o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, é que, como a ideia vai estimular o desenvolvimento do setor de serviços do Rio, na maior parte dos casos, a prefeitura não vai cobrar comissão pelas entregas, desde que a encomenda não ultrapasse os R$ 100. Segundo fontes do mercado, conforme o porte do estabelecimento, essa taxa pode chegar a 28% da compra.

Uma das curiosidades do aplicativo é que antes de elegerem o nome "Valeu" para batizar o app, outros nomes chegaram a ser estudados. Um dos que entraram no processo final era a expressão "Já é", mas a marca já estava registrada.

Entregadores

O plano também prevê uma remuneração melhor para os entregadores. Por cada encomenda, eles receberiam R$ 7 (por entrega até R$ 100) e o equivalente a 2% do valor total das entregas acima de R$ 100.

Em uma tabela divulgada este mês após um protesto de entregadores, o iFood (maior do mercado) anunciou nova tabela de remuneração a partir do próximo dia 2. Por cada entrega, o prestador do serviço receberá R$ 6. Por outro lado, enquanto o iFood passará a pagar ao associado R$ 1,50 por quilômetro percorrido, essa remuneração extra não está prevista na versão da prefeitura.

“O trabalho dos entregadores é muito cansativo: para ter uma renda mínima chegam a trabalhar de 12 a 14 horas por dia. E as taxas cobradas pelos aplicativos existentes são muito elevadas. O proprietário de um pequeno food truck, por exemplo, não tem condições financeiras e escala para trabalhar com um aplicativo tradicional. Queremos contribuir para gerar mais receitas e desenvolver ainda mais o mercado de bares e restaurantes da cidade. Nosso estudo de mercado identificou que 70% das entregas serão sem taxa, pois não chegam aos R$ 100” disse o secretário.

Diferenças para outros aplicativos

Há ainda outras diferenças em relação aos aplicativos mais tradicionais. O critério do ‘’Valeu’’ será geográfico. Ao acessar o aplicativo, o usuário só vai encontrar os estabelecimentos credenciados georeferenciados com base na distância que cobrem. Nos demais aplicativos é comum, grandes redes, pagarem para aparecer primeiro nas listas de opções. Nessa fase inicial, o ‘’Valeu’’ só está credenciando estabelecimentos.

No caso dos outros aplicativos, há uma lista de entregadores independentes cadastrados, que respondem aos pedidos de encomendas. Os serviços também podem ser independentes: o aplicativo só administra os pedidos e os entregadores são dos estabelecimentos.

Inicialmente, a prefeitura vai oferecer os uniformes para os primeiros parceiros. A prefeitura ainda está fechando o custo total do investimento. “Estamos no começo. A ideia no futuro é abrir para credenciar entregadores, mas mantendo a relação financeira com os entregadores com os comerciantes, E montar pontos de apoio onde os entregadores possam descansar e usar sanitários” , promete Pedro Paulo.

Em nota, o iFood, maior do mercado, diz que o setor está em evolução. E que o surgimento de um novo concorrente só favorece que o mercado receba inovações. A empresa não divulga dados sobre seu faturamento e total de clientes no Rio por uma estratégia de negócio. ‘’Essa competição intensa favorece restaurantes, entregadores e consumidores’’, diz parte da nota.

O presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes (SindRio), Fernando Blower, diz que o setor vê com expectativa a experiência que a prefeitura vai executar porque pode ajudar a aumentar a receita do setor. “Mas para dar certo vai precisar de muita divulgação do serviço. Para o setor, a expectativa é que o aplicativo possa trazer uma relação mais justa e equilibrada nesse mercado de entregas” diz Blower.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)