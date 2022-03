Motoristas e passageiros ainda aguardam mudanças nas tarifas de aplicativos

Na última segunda-feira (14), 99 e Uber aunciaram reajustes nos preços das corridas após o impacto por conta do valor no litro dos combustíveis, tanto na gasolina que aumentou 18% quanto do diesel que foi elevado com índice de 24,9%. Pela Uber, o incremento no valor das viagens ficou em 6,5%, enquanto que a 99 foi de 5% de acréscimo, no valor de quilômetro rodado, no ganho dos motoristas, nas 1.6 mil cidades que o app atua.

Em contato com o vice-presidente do Sindicato de Motoristas de Transporte de Aplicativo do Estado do Pará (Sindtapp), Diego Assunção, os ganhos com os anúncios anunciados pelas plataformas serão “irrisórios”. Com a Uber, segundo Assunção, o ganho real será de R$ 0,38. A tarifa de desconto varia entre de 25% a 40%. “Numa viagem mínima atualmente da Uber, o usuário paga R$ 7,74, e desse valor ficamos com R$ 5,02. Esses anúncios não muda nada pra gente”, garante. O aplicativo 99 já praticava R$ 6,00, em uma corrida de mínimo percurso, e ficamos com R$ 5,25”, diz. Pelo que foi comunicado pelo app 99, as viagens básicas da plataforma ficaram em torno de R$ 8, deixando R$ 6 para o motorista, prevê o Sindapp. A entidade estima que o Pará possua 20 mil motoristas de aplicativos, sendo 15 mil somente na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Para ele, o sistema das plataformas só estará atulizando nos próximos dias. Ele diz ainda que, ainda no domingo passado, os sistema apresentaram falhas que, segundo ele, “um sinal de que estão atualizando os dados por conta das reformulações de preços”. “No domingo, as corridas do centro de Belém para Cidade Nova que geralmente custa de R$ 28 a R$ 29, estava variando entre R$ 15 e R$ 17, mostrando essa falha”, revelou. “O Uber leva uns cinco dias para atualizar”, finalizou.

"Em um trecho do comunicado, a 99 disse: “A 99, mantendo seu compromisso em cuidar de seus parceiros, passará a oferecer uma compensação financeira pela nova escalada no valor dos combustíveis. O objetivo é anular o último aumento anunciado para o litro da gasolina e por isso reajusta em 5% o km rodado no ganho do motorista de todo o país". Da mesma forma, a Uber emitiu uma nota à imprensa, e disse em parte do texto: “A Uber anunciou nesta sexta-feira (11/3) um pacote de medidas para ajudar a mitigar os custos dos motoristas parceiros com a mais recente alta dos combustíveis. Serão investidos cerca de R$ 100 milhões no Brasil nas próximas semanas em iniciativas voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos nossos parceiros, além de um reajuste temporário no preço das viagens".

Margarete Miranda, 51, costuma levar a sobrinha diariamente com o uso de aplicativos e disse ainda não sentir mudança de valores. "Não senti ainda, mas se houver, vou pesquisar e pegar pelo preço mais em conta", contou. Glenda Santos, 25, atua há quatro anos e meio com o sistema de aplicativo. Ela conta que foi informada recentemente sobre as ações das plataformas para combater o impacto no aumento no valor dos combustíveis. “Enviaram esses dias a informação sobre os reajustes, a 99 tem e a Uber tem outro. Até o momento estou achando melhor o da 99, pois aumentaram o valor da tarifa base e ofereceram uma procentagem de auxílio gasolina, já estou percebendo uma diferença”, disse a motorista que trabalha quatro horas por dia.

Há quatro anos operando 99, Fábio Santos, 40, diz que o anúncio feito pela Uber não oferece ganhos aos motoristas, pois “é um aumento temporário”. “É pra rir? Não. Ao mesmo tempo que eles oferecem esse percentual de reajuste, eles cobram R$ 10 de uma corrida de R$ 30. Estão dando com uma mão e tirando com outra, tinha que ser um aumento fixo e considerável”, defende. “O problema não é o preço dos combustíveis, são as tarifas defasadas. Há seis anos a 99 deu o nosso segundo aumento”, complementou ele que dirige apenas pela 99.