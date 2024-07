Vale retoma produção do projeto Salobo 3 no Pará

Nesta quinta-feira (18.07), a Vale informou, em nota, que restabeleceu as operações da planta de processamento do projeto Salobo 3, (minério de cobre), no sudeste paraense. “A Vale reitera que o guidance de produção de cobre para 2024 está mantido em 320-355 kt (quilotonelada)”, informa um trecho da nota da mineradora.

Há um mês, em 16 de junho passado, houve um incêndio na usina do Salobo, sem vítimas. Na ocasião, a Vale informou que, “as equipes de brigadistas e bombeiros da empresa Salobo Metais conseguiram controlar o fogo que atingia uma das suas correias transportadoras do Salobo III. Todos os empregados estão em segurança. A empresa vai investigar as causas da ocorrência”, informou a empresa.

O projeto do Salobo foi instalado em Marabá, no ano de 2012, com capacidade de 100 mil toneladas anuais de cobre em concentrado de cobre. Em maio de 2014, começou a operar Salobo II, para produzir mais 100 mil toneladas por ano. Em novembro do ano passado, o complexo do Salobo III atingiu a capacidade de processamento superior a 32 milhões de toneladas anuais por um período de 90 dias. Um marco para a mineradora.