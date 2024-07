Vale eleva produção de minério de ferro e mostra confiança em atingir limite superior de meta

A produção de minério de ferro da Vale subiu 2,4% entre abril e junho ante o mesmo período de 2023, com desempenho que reforçou a confiança da mineradora em atingir o limite superior de sua meta para 2024, de 320 milhões de toneladas.

Durante os três meses, a Vale produziu de 80,598 milhões de toneladas de minério de ferro. As vendas da commodity, por sua vez, subiram 7,3%, para 79,792 milhões de toneladas, conforme relatório trimestral publicado nesta terça-feira.

O crescimento da produção no período ocorreu com impacto de um recorde de volumes para um segundo trimestre na mina S11D, no Pará, de 19,5 milhões de toneladas, e de "performance robusta" registrada na mina Vargem Grande, em Minas Gerais, que produziu 11,9 milhões de toneladas.

"O desempenho deste trimestre reforça a nossa confiança em atingir o limite superior do 'guidance' de produção para 2024", afirmou a Vale no documento.

Uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, a Vale espera que a sua produção total da commodity atinja entre 310 milhões e 320 milhões de toneladas este ano, uma perspectiva estável em comparação com a meta do ano passado, que foi superada.

Sobre as vendas de minério de ferro, a Vale afirmou que "o desempenho robusto... foi suportado por fortes embarques, bem como a venda de estoques de períodos anteriores".

"A participação de vendas de produtos alta sílica no mix continuaram a aumentar em linha com a nossa estratégia tática de criação de valor, considerando as condições de mercado", adicionou a empresa.

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no segundo trimestre foi de 98,2 dólares por tonelada, quase estável ante os 98,5 dólares no mesmo período de 2023, em grande parte afetado por menores preços da commodity e menores prêmios de qualidade.

A produção de pelotas de minério de ferro da Vale entre abril e junho totalizou 8,895 milhões de toneladas, queda de 2,4% versus igual período do ano passado.

A Vale também produziu 27,9 mil toneladas de níquel no segundo trimestre, queda de 24,4% na comparação com o mesmo período de 2023, com recuo de 14,9% nas vendas, para 34,3 mil toneladas.

A produção de cobre, por sua vez, totalizou 78,6 mil toneladas no período, queda de 0,3% ante um ano antes, disse a empresa. As vendas cresceram 3,1%, na mesma comparação, para 76,1 mil toneladas.