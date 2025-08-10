Capa Jornal Amazônia
Vale mais a pena assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais? Confira

Descubra se é melhor assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais no Brasil. Veja preços, vantagens, plataformas populares como Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Steam.

Vitória Galvão | Especial para O Liberal

Com a crescente digitalização do setor de games, jogadores no Brasil têm uma dúvida comum: vale mais a pena assinar um serviço de jogos ou comprar títulos individuais? A decisão depende do perfil do jogador, mas preço, variedade e acesso antecipado são fatores que influenciam a escolha.

Perfil dos jogadores: assinatura x compra individual

Mozart Monteiro, estudante de engenharia mecânica de 24 anos, investiu cerca de R$ 7 mil para montar um PC gamer em 2022. Desde então, ele prefere comprar jogos avulsos, aproveitando promoções. “Eu queria jogos que não estavam no catálogo. Hoje prefiro pagar entre R$ 20 e R$ 100”, conta. Mozart mantém seus consoles antigos, mas considera o computador mais vantajoso por oferecer maior variedade digital e menor custo no longo prazo.

Já o advogado João Vitor, também 24 anos, optou pelo Xbox Game Pass da Microsoft. “Assinei basicamente por conta do preço. A variedade me fez explorar jogos que eu não compraria”, diz ele.

Principais serviços de assinatura de jogos no Brasil (preços e vantagens)

  • Xbox Game Pass: R$ 34,99 a R$ 59,99/mês. Jogos no lançamento, multiplayer online, descontos e cloud gaming.

  • PlayStation Plus: R$ 43,90 a R$ 76,90/mês. Jogos mensais grátis, clássicos e multiplayer online.

  • Nintendo Switch Online: R$ 20/mês. Jogos retrô e armazenamento em nuvem.

  • EA Play: R$ 29,90/mês ou R$ 200/ano. Testes antecipados e jogos da EA.

  • Ubisoft+: R$ 26,99 a R$ 59,99/mês. Acesso antecipado e edições premium.

  • Apple Arcade: R$ 14,90/mês. Jogos exclusivos sem anúncios.

  • NVIDIA GeForce NOW: Gratuito e R$ 44,99/mês. Streaming em nuvem com gráficos RTX.

Steam domina a preferência entre os jogadores de PC

Apesar da popularidade das assinaturas, a compra avulsa segue forte. A plataforma Steam registrou em junho de 2024 mais de 132 milhões de usuários ativos e pico de 41 milhões de jogadores simultâneos.

João Vitor destaca que a Steam é “mais atrativa pelas promoções e por ser onde meus amigos jogam”. Para a estudante de economia Sophia Castellino, “todo mundo tem Steam, então acabo baixando por lá”.

Caio Vale, estudante de educação física e recepcionista, ressalta: “O mais importante para mim é a gameplay e como a história é contada”. Ele também aponta o impacto de algoritmos e YouTube nas descobertas de jogos.

image Legenda (Carmem Helena)

Qual a melhor opção para você? Assinatura ou compra avulsa?

  • Para jogadores frequentes e que gostam de variedade, a assinatura oferece ótimo custo-benefício, acesso imediato a lançamentos e multiplayer online.

  • Para quem prefere títulos específicos ou joga menos, a compra avulsa e promoções podem ser mais econômicas, com jogos que nunca expiram.

