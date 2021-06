Vale abre 130 vagas de estágio no Pará

As inscrições para o Programa de Estágio 2021 da Vale começaram nesta terça-feira (01) e seguem até o dia 5 de junho, no endereço eletrônico www.vale.com/estagio. São cerca de 900 vagas em diversas cidades de seis estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. No caso do Pará, estão sendo oferecidas 130 vagas para os municípios de Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Ourilândia do Norte. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas que estejam cursando o Ensino Superior e as inscrições ficam abertas até o dia 5 de julho pelo site www.vale.com/estagio. Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e devem ter disponibilidade para trabalhar pelo período de até 6h.

Podem se candidatar estudantes cursando ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Os estudantes precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. O processo também inclui oportunidades para pessoas com deficiência.

Segundo a empresa, o Programa de Estágio vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros. O programa tem como objetivo oferecer experiências que gerem impacto positivo na vida dos candidatos por meio do desenvolvimento na diversidade e na inclusão de pessoas. Por um período de até dois anos, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa. O estágio possibilita, ainda, que o estudante desenvolva e aprimore habilidades teóricas e comportamentais que serão fundamentais durante sua jornada profissional.

"Ser estagiária na Vale têm sido uma experiência única de vida. Aqui eu me sinto valorizada, reconhecida e cuidada por todos da companhia. Tenho a oportunidade de atuar estrategicamente na minha área e no negócio como um todo. Dessa forma, posso ser protagonista da minha carreira, pois temos um ambiente de trabalho que é construção em conjunto! Aqui, no Programa de Estágio, contamos com orientadores para acompanhar o aprendizado e acessamos diversas plataformas que apoiam nosso desenvolvimento e a experiência profissional. Eu sou feliz por estar aqui!", declarou Thaís Milena Corrêa, de 22 anos, que está no 8° período de Administração na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e desde dezembro de 2019 faz parte da equipe de Recursos Humanos de Carajás, em Parauapebas, como estagiária.



SELEÇÃO

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e totalmente às cegas em todas as etapas com o objetivo de evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e para promover uma seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura. Dessa forma, informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante a seleção.

Ao todo, a seleção acontece em seis etapas, todas eliminatórias, que incluem inscrições e avaliações, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.



BENEFÍCIOS E CARGA HORÁRIA



Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo para estagiários(as), acesso ao Gympass, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses. A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.