Vagas na FAB: inscrições são prorrogadas até 14 de abril; veja como participar

A Força Aérea Brasileira (FAB) prorrogou até o dia 14 de abril de 2022 as inscrições para profissionais, de ambos os sexos, que sejam voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário e que tenham concluído o Ensino Fundamental.

Segundo a FAB, o processo seletivo destina-se a selecionar, convocar e incorporar cidadãos brasileiros para o desempenho da profissão nas especialidades de interesse do Comando da Aeronáutica (Comaer), que preencham os requisitos específicos exigidos no Aviso de Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Fundamental, como idade máxima de 40 anos. Os selecionados serão incorporados no Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados 2022 (QCBCon 2022).

O edital contempla vagas em diversas especialidades, tais como eletricista, borracheiro, mecânico, motorista, carpinteiro, entre outras.

Acesse aqui o edital completo do processo seletivo.

Vagas em Belém

Somente na capital paraense, o edital dispõe de 40 vagas de trabalho em 15 especialidades profissionais. As inscrições são presenciais no Auditório da Seção Mobilizadora de Belém (Smob-BE), localizado na avenida Júlio César, s/n (ao lado do Colégio Tenente Rego Barros), de segunda à quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 16h, e às sextas-feiras, de 8h às 12h.

Para fins de pontuação entre os candidatos, será avaliado o período de experiência profissional adquirida, cursos de pós-formação e cursos complementares referentes à especialidade (cursos concluídos até o último dia previsto para a inscrição). As etapas do processo seletivo incluem a inscrição e entrega de documentos, validação documental, avaliação curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica, entre outras.

Serviço:

Inscrições para Serviço Militar Temporário na Força Aérea Brasileira (FAB)

Público-alvo: cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, com idade máxima até 40 anos.

Período de inscrição: até o dia 14/04/22.

Local de inscrição: Auditório da Seção Mobilizadora de Belém (Smob-BE).

Endereço: Avenida Júlio César, S/N (ao lado do Colégio Tenente Rego Barros).

Horários: de segunda à quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 16h; às sextas-feiras, de 8h às 12h.