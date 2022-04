Vagas de emprego: hospitais selecionam profissionais para das áreas de saúde e administrativa

Cinco hospitais públicos ofertam vagas de emprego para as áreas de saúde e administrativas para atuação na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no interior do Estado.

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, as vagas são para psicólogo organizacional e médico cirurgião vascular e plástico, com inscrições que seguem abertas até o dia 14/04 e 17/04, respectivamente, pelo link.

Em Belém, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo tem vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro e aprendiz administrativo, com inscrições até o dia 15/04, pelo link.

No sudoeste do Estado, em Altamira, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) busca profissionais para preencher vagas para o cargo de assistente administrativo pessoal júnior, com prazo de inscrição até o dia 15 de abril, pelo link.

No Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), as chances são destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD) para a função de copeiro hospitalar. Os candidatos devem enviar os currículos para o e-mail: vagas_hrba@prosaude.org.br, com o título "Vaga de PcD", até o dia 30 de abril.

Já em Marabá, o Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP) tem vagas para biomédico, enfermeiro, copeiro, auxiliar administrativo, recepcionista e técnico de laboratório. Os interessados devem enviar os currículos até o dia 30 de abril para o e-mail: vagas.hrsp@prosaude.org.br.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)