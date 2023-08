Uma única pessoa faz retirada de R$ 2,8 milhões dos recursos 'esquecidos' nos bancos

Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central (BC), informou nesta segunda-feira (28) que um único indivíduo realizou um saque no valor de R$ 2,8 milhões referente a recursos "esquecidos" nos bancos por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR).

Esse montante marca o maior valor já retirado por um indivíduo diretamente através desse sistema, excluindo recursos que foram devolvidos por meio de contato direto com a instituição financeira. O recorde para uma entidade jurídica foi de R$ 3,3 milhões.

Gomes destacou durante a transmissão semanal do BC que "é importante lembrar que precisamos alinhar as expectativas e que 88% dos valores a receber na base são inferiores a R$ 100." A live teve o propósito de esclarecer questões relacionadas ao SVR.

De acordo com Gomes, a cobertura midiática sobre o SVR provocou um forte desejo na população de resgatar dinheiro que havia sido "esquecido", por exemplo, em contas que foram encerradas. Além disso, o chefe do Departamento enfatizou que o golpe mais recorrente detectado, utilizado para enganar a população em relação aos fundos a serem recebidos, é o golpe do site falso.

Ainda é possível sacar R$ 7,178 bilhões em recursos "esquecidos"

O balanço do BC referente a junho revela que ainda é possível sacar R$ 7,178 bilhões em recursos "esquecidos" nos bancos.

Até o sexto mês deste ano, a população já recuperou R$ 4,432 bilhões, beneficiando 14,475 milhões de indivíduos físicos e 571,808 mil empresas. Somente em junho, foram restituídos R$ 229 milhões.

Lançado pelo BC no início de 2022, o SVR foi concebido para permitir que a população recupere valores não reclamados em bancos e outras instituições financeiras e de pagamento.

Após um início tumultuado devido à alta demanda pelos recursos, a segunda fase do sistema, originalmente agendada para maio, foi adiada devido à greve dos servidores do BC no ano anterior. O acesso ao SVR foi retomado em março deste ano.