UFPA será sede de cátedra pelo bicentenário de relações diplomáticas Brasil-EUA

A Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, foi escolhida como uma das sedes das Cátedras Fulbright de Estudos Brasil-EUA, um marco que celebra o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O anúncio foi feito pela Comissão Fulbright no Brasil, que destacou a UFPA pelo projeto inovador “Collaborative Research and Innovation for Amazon Sustainability (CRIAS)”, a ser desenvolvido entre 2025 e 2029. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), em Porto Alegre, também foi selecionada para abrigar uma cátedra semelhante no mesmo período.

O projeto CRIAS da UFPA reflete o compromisso da instituição com a pesquisa colaborativa e a inovação voltada para a sustentabilidade da Amazônia, um dos temas mais críticos do cenário global atual. A iniciativa se alinha com os esforços da universidade para encontrar soluções inovadoras que garantam a preservação do bioma amazônico e o desenvolvimento sustentável da região, consolidando a UFPA como uma referência internacional em estudos ambientais.

Além de fomentar a pesquisa em áreas como ciências sociais, humanidades, políticas públicas e sustentabilidade, o projeto também promoverá o intercâmbio de conhecimento entre Brasil e Estados Unidos, fortalecendo a cooperação acadêmica entre os dois países.

VEJA MAIS

A PUC/RS, por sua vez, destacou-se pelo projeto “Sustainable climate change preparedness, response and recovery in Rio Grande do Sul”, que busca desenvolver estratégias interdisciplinares para lidar com mudanças climáticas e desastres naturais, a partir das lições aprendidas durante as enchentes que atingiram o estado em 2024. Embora o foco da cátedra da PUC seja voltado para a sustentabilidade no contexto climático, a UFPA concentra seus esforços na preservação da biodiversidade amazônica, tornando-se um centro de excelência para estudos sobre a região.

A escolha das duas instituições ressalta o papel central das universidades brasileiras na construção de parcerias internacionais voltadas para o desenvolvimento sustentável. "A Comissão Fulbright no Brasil parabeniza as duas instituições por essa conquista notável. Temos certeza de que as universidades continuarão a liderar pesquisas que trarão benefícios tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral", afirmou a Comissão em nota oficial.

O que é uma cátedra?

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a cátedra é uma instância acadêmica que tem como objetivo aprofundar a cooperação entre instituições de ensino superior e centros de pesquisa brasileiros e estrangeiros. Dessa forma, a colaboração entre pesquisadores de instituições brasileiras e seus pares da instituição anfitriã também é fortalecida.