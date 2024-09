UFPA promove 1° seminário internacional sobre agricultura na Amazônia

A Universidade Federal do Pará promove, a partir desta segunda-feira (16.09) até a próxima quinta-feira (19.09), o primeiro Seminário Internacional de Agriculturas Amazônicas (SIAAM). O evento, que teve início na manhã desta segunda-feira, está sendo realizado no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (Ineaf) e no auditório setorial 1 do campus básico.

Com a oferta de debates, palestras, oficinas, apresentação de trabalhos científicos e feiras tradicionais, o seminário vai discutir vários temas, entre eles os impactos das mudanças climáticas na soberania alimentar das comunidades tradicionais. Outro assunto debatido será agricultura familiar e vulnerabilidades ao trabalho escravo.

