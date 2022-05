UFPA lança editais de programas com auxílios financeiros voltados à qualificação de servidores

Foram lançados nesta quarta-feira (18), pela Universidade Federal do Pará, os editais do Programa de Auxílio à Qualificação (Proquali) e do Programa de Apoio à Participação em Eventos Nacionais (Papen), voltados à qualificação de servidores técnico-administrativos e docentes. No total, os dois programas receberam investimentos que somam R$ 620 mil.

O Proquali, que prevê o investimento total de R$ 500.000,00, vai conceder 143 auxílios financeiros a servidores em processo de qualificação, matriculados em cursos de graduação, mestrado ou doutorado, nacionais ou internacionais, internos ou externos à instituição, para apoio na elaboração de trabalhos de conclusão de curso.

Serão dez auxílios de mil reais (cada) para servidores técnicos em graduação; 70 auxílios de R$ 2,5 mil para servidores técnicos em mestrado; e auxílios no valor de R$ 5 mil para servidores técnicos em doutorado, sendo 20 para técnicos e 43 para docentes. A distribuição dos auxílios levou em consideração o levantamento de interesse em qualificação realizado anualmente pela Progep junto a servidores.

O período de inscrições do Proquali iniciou nesta quinta- (19) e segue até o dia 12 junho de 2022. O servidor interessado deverá submeter sua inscrição pelo SIPAC e remetê-la à Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional. As documentações necessárias são o formulário de solicitação; o comprovante de matrícula ou declaração de vínculo com o curso; o histórico escolar atualizado; e os documentos comprobatórios para a análise curricular, conforme o Anexo II do edital.

O pagamento do auxílio para os servidores contemplados no edital será feito em parcela única no mês subsequente à publicação do resultado final, previsto para 29 de julho de 2022.

Já o Papen conta com recursos de R$ 120 mil, para concessão de até 40 auxílios financeiros no valor de R$ 3 mil para participação de servidores técnico-administrativos em eventos científicos nacionais com apresentação de trabalhos. Os pedidos serão recebidos e avaliados em fluxo contínuo, por ordem de chegada, até 14 de outubro, para participação em eventos que ocorrerem entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2022.

A solicitação deve ser encaminhada à Propesp, via SIPAC, com a seguinte documentação: Formulário de Inscrição (modelo no Anexo I do edital); cópia do resumo do trabalho a ser apresentado no evento; comprovante de submissão do trabalho; documento de divulgação do evento ou cópia da página do evento na internet; link do Currículo Lattes. O comprovante de aceite do trabalho não será necessário para a submissão da proposta, mas será indispensável para o pagamento do auxílio.

Terá direito ao auxílio o servidor que estiver matriculado em mestrado ou doutorado e for autor ou coautor de trabalho original a ser apresentado em evento científico nacional promovido por sociedade científica da área de atuação desse trabalhador.

Durante o lançamento dos editais, no auditório da Reitoria, o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, falou sobre a preocupação continuada da Administração Superior com a valorização dos servidores técnico-administrativos e docentes. Mesmo no cenário de dificuldades financeiras dos últimos anos, o reitor observou que a Universidade conquistou avanços acadêmicos, como avanços na gestão administrativa e financeira, que deram retaguarda para a manutenção de investimentos essenciais, a exemplo da qualificação dos servidores, que deve ser uma política permanente. “Com o avanço da qualificação, o trabalho desenvolvido por servidores e servidoras da UFPA também vai se tornando referência para outras instituições”.