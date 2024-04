Turismo no Pará cresce mais de 13% e gera novos empregos

O turismo tem se mostrado um dos setores mais relevantes para a recuperação financeira do país e contribuído na arrecadação de diversos estados. Conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Turismo, o Pará apresentou um desempenho acima dos 13% nas arrecadações pelo setor. O atual ministro do turismo, Celso Sabino, destaca o seu compromisso com o segmento e cita programas como o “Conheça o Brasil: Voando”, que segundo ele “estimula a realização de viagens para todo o país por cidadãos brasileiros”.

No Pará, o setor do turismo demonstrou um crescimento superior a 13% no acumulado do último ano, 2023, com uma receita de R$ 750 milhões. Os dados são reflexo de mais de 1 milhão de turistas, nacionais e estrangeiros, que optaram por visitar diferentes regiões paraenses. Entre os destinos mais buscados, os segmentos de sol, praia e ecoturismo atraíram mais a atenção dos visitantes.

De acordo com o ministro do turismo, “na alta temporada de verão, que terminou em março, por conta das ações do Programa, conseguimos ampliar para 94 novos voos atendendo destinos de todo o país”, explica.

Quando comparados ao ano anterior, os números representam mais de 13% no aumento das arrecadações e um acréscimo superior a 11% no número de turistas vindos ao estado. Essa movimentação, representou a geração de 60 mil empregos no setor. Para Sabino, os esforços pelo setor do turismo “é um trabalho diário e constante! É um empenho pessoal que conta com apoio do presidente Lula, porque o turismo gera emprego e renda, o que é bom para todo mundo”, pontua o ministro.