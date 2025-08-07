Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

As "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília.

Estadão Conteúdo
fonte

Ao todo, 94 países foram diretamente atingidos, entre eles o Brasil (Foto: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais, no início da madrugada desta quinta-feira, 7. "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!", disse Trump, em publicação na Truth Social.

Veja mais

image Vereadores de Belém declaram Donald Trump 'persona non grata' na cidade
Votação gerou polêmica, com votos contrários e críticas de vereadores do PL

image O que significa ser declarado 'persona non grata'? Entenda o que isso representa para Donald Trump
Vereadores de Belém aprovaram título simbólico contra o presidente dos EUA após tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros

"Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu o presidente americano, em outra publicação na mesma plataforma.

As chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxa de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

TARIFAS

ATUALIZAÇÃO

COMEMORAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ramo do direito

Debates sobre advocacia criminal marcam seminário em Belém; veja como participar

Evento promovido pelo IPDD celebra 15 anos da instituição com palestras de grandes nomes da advocacia criminal

07.08.25 9h00

PRESENTES ACESSÍVEIS

Camisas, sapatênis e sandálias: Comércio tem presentes de até R$ 100 para o Dia dos Pais em Belém

Com opções acessíveis no comércio do centro da capital, lojistas apostam em roupas, calçados e acessórios masculinos para aquecer as vendas na data comemorativa.

07.08.25 8h00

tarifaço de trump

Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

As "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília.

07.08.25 7h28

moradia

Belém vira destaque nacional no mercado imobiliário: atratividade é impulsionada pela COP 30

A cidade subiu 17 posições no índice de demanda imobiliária, se consolidando como um novo polo de interesse

07.08.25 7h26

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

Pagamento nas rodovias

Pedágio no Pará começa a funcionar em agosto: entenda a logística

Já implementado em diversas rodovias pelo território nacional, o pedágio é novidade no estado e já tem chamado atenção dos paraenses, principalmente de quem utiliza as rotas com frequência.

29.07.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda