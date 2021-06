TRT empossa novo desembargador

O Tribunal Regional do Trabalho do Pará empossou na última quarta-feira, 09, o novo desembargador do TRT da 8ª Região, Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, em evento restrito, com limitação de pessoas, realizado na sede administrativa do Tribunal.

Durante o pronunciamento, Raimundo Itamar Júnior, contou um pouco da sua trajetória dentro do órgão e expressou a felicidade em passar a ingressar o quadro de desembargadores do referido tribunal, reafirmando o seu compromisso com os cidadãos da nação. "É o resultado de um sonho, pois entrei como juiz substituto no ano de 1994. Instalei o Fórum de Marabá, fui o primeiro diretor do Fórum Trabalhista de Marabá e criamos a primeira Central de Mandados da região em Marabá. Depois estive em cidades mais próximas até chegar em Belém, começando pela 4ª Vara, até a 16ª Vara do Trabalho, chegando agora ao desembargo”.

“Estou muito grato por esse momento. Hoje é uma emoção muito grande estar aqui, principalmente pelo momento em que o Brasil está vivendo. Gratidão a Deus, a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Gratidão ao povo brasileiro, a quem prestamos nós a jurisdição, e procuramos de fato prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos", pontua o novo desembargador.

A presidente do TRT8, desembargadora Graziela Colares, foi quem conduziu a sessão e assinou o termo de posse. Na ocasião, ela manifestou a satisfação e alegria com a nomeação. "Fiquei muito feliz com a nomeação do desembargador Itamar Júnior, por quem tenho apreço, e conheço muito bem sua atuação como juiz do trabalho. Tenho certeza que o tribunal ganha muito com a sua chegada", afirmou a presidente para o site da Justiça do Trabalho.

POSSE

O novo desembargador recebeu das mãos da presidente o PIN institucional, que o identifica como integrante do segundo grau da magistratura. Estiveram presentes na cerimônia a vice-presidente do TRT8, desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, a corregedora, desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado e servidores da casa, além dos familiares do empossado. O magistrado integrará a 2ª Turma de Julgamento. Promovido por critério de merecimento, passa a ocupar a vaga deixada pelo desembargador Herbert de Matos, agora aposentado.

TRAJETÓRIA

O desembargador Raimundo Itamar Júnior atuou como juiz do trabalho nos estados do Pará e Amapá. Na primeira Vara Trabalhista do Amapá, assumiu a vaga de juiz substituto, exercendo a função também em Macapá e outras cidades das regiões Sul, Sudoeste, Baixo Amazonas, Oeste e Sudeste, atuando por mais tempo como juiz titular de Vara.