TRT-8 leiloa de imóveis a cadeiras; saiba como participar do leilão de 108 bens

No dia 16 de novembro, a partir das 9h, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-8), vai promover o último leilão unificado de 2022 das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua realizado de forma on-line por meio do site da Norte Leilões.

O leilão faz parte da Semana Nacional da Conciliação de 2022 da Justiça do Trabalho das Varas de Belém/Ananindeua e cerca de 108 bens serão leiloados, entre eles estão: imóveis, veículos, joias, esteiras, cadeiras, freezer, cama, aparelhos de ar condicionado, entre outros.

O levantamento de bens foi realizado em um mutirão feito pelos oficiais de justiça no depósito do TRT-8 com jurisdição nos estados do Pará e Amapá.

De acordo com a chefe da Seção de Leilões do TRT-8, Sandra Lúcia da Costa Pereira, a expectativa é que um número grande de lotes seja arrematado para quitar processos que estão pendentes. "Minha expectativa são as melhores possíveis, vender grande número de bens para poder realizar a quitação de vários processos em execução das Varas do TRT-8”, contou a servidora.

Para participar do leilão, os interessados deverão se cadastrar previamente no site da Norte Leilões.

Serviço

Leilão Unificado do TRT-8

Data: 16 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Hora: a partir de 9h

Local: on-line pelo site da Norte Leilões

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).